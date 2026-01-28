Quando l'innovazione incontra l'atletica: Huawei ed Eliud Kipchoge presentano l'orologio da running di nuova generazione

SHENZHEN, Cina, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Il 5 gennaio 2026, il running team dsm-firmenich, la squadra dell'iconico maratoneta Eliud Kipchoge, ha annunciato una rivoluzionaria partnership con Huawei. In qualità di partner tecnologico ufficiale, Huawei unisce le forze con questa squadra incredibile, la più formidabile nel mondo del running, per elevare lo spirito della corsa, diffondere la passione per questo sport e promuovere metodi di allenamento più intelligenti. Alex Huang, direttore marketing di Huawei Consumer Business Group, ha commentato: "Combinando l'esperienza nella tecnologia indossabile intelligente di Huawei con l'approfondita conoscenza delle performance del team puntiamo a fornire informazioni significative e utili non solo agli atleti d'eccellenza, ma anche ai runner internazionali di ogni livello".

Kipchoge, considerato una leggenda vivente della corsa in tutto il mondo, vanta una carriera a dir poco iconica. Il suo rivoluzionario traguardo, una maratona percorsa in 1 ora, 59 minuti e 40 secondi, ha infranto la difficilissima barriera delle due ore, un traguardo storico che ha ridefinito i limiti delle capacità umane e concretizzato la sua convinzione per cui "non esistono limiti per gli esseri umani". Ritiene che il running debba superare l'elitarismo: si tratta di un'attività universale, aperta a chiunque, indipendentemente dall'età o dalla distanza da percorrere. Correre significa essere liberi. Correre significa essere sani. Correre insieme significa essere uniti. Ecco perché il prossimo capitolo della carriera di Eliud sarà dedicato alla creazione di un movimento globale di runner.

Per promuovere la passione universale per la corsa, Kipchoge era alla ricerca un partner influente a livello globale dotato di tecnologia all'avanguardia e di una vasta rete di utenti: Huawei è emersa come la scelta perfetta. Da oltre 12 anni Huawei è all'avanguardia nella salute e nel fitness, con oltre 200 milioni di dispositivi indossabili commercializzati nel mondo (dati aggiornati al mese di giugno 2025)[1] e risultati leader nelle spedizioni globali nel corso dei primi tre trimestri dello stesso anno. Grazie all'impegno per l'innovazione e alla vasta comunità dei suoi utenti, Huawei incarna l'essenza dell'eccellenza nella corsa. Le avanzate soluzioni dell'azienda offrono a Kipchoge e al suo team informazioni preziose, come dati di allenamento precisi e valutazioni scientifiche del carico, consentendo ai corridori d'élite di superare i limiti e di ridefinire il concetto di possibile.

Questa collaborazione porta con sé una rivelazione sorprendente: Huawei è pronta a presentare un orologio da running professionale all'avanguardia che segna il suo ritorno in questo ambito a cinque anni dal debutto del HUAWEI WATCH GT Runner di prima generazione, nel 2021. In questo arco di tempo Huawei ha meticolosamente affinato il proprio vantaggio tecnologico: il sistema TruSense offre precisione, reattività e completezza senza paragoni nel monitoraggio della salute e del fitness; il sistema di posizionamento Sunflower rappresenta un salto di qualità nella precisione del posizionamento; test rigorosi che hanno coinvolto più di 100 corridori garantiscono oltre il 97%[2] di precisione nelle previsioni delle performance di gara, mentre un modello di apprendimento automatico per la valutazione della fatica consente agli atleti di allenarsi in modo più intelligente. Per accrescere ulteriormente la credibilità, corridori d'élite come Kipchoge e Joshua Cheptegei forniranno informazioni concrete tratte dagli allenamenti e dalle gare, promuovendo miglioramenti iterativi negli algoritmi e nelle funzionalità per creare dispositivi realmente in grado di rispondere alle esigenze dei corridori.

È un avanzato orologio da running che risponde a una sfida di lunga data sul mercato: colmare il divario tra funzionalità di fascia alta e design intuitivo. Mentre la maggior parte dei modelli esistenti è pensata esclusivamente per i runner d'élite, con funzionalità complesse che mettono in difficoltà gli utenti occasionali, Huawei sfrutta la sua vasta competenza nella tecnologia 3C per creare una soluzione versatile. Progettato per soddisfare le rigorose esigenze dei runner esperti, pur rimanendo accessibile anche ai principianti, funge inoltre da strumento completo per la gestione della salute rivolto alla popolazione in generale. Eliminando le barriere e combinando perfettamente le performance atletiche professionali con un monitoraggio accessibile della salute, Huawei consente a tutti gli appassionati di vivere appieno la gioia e la vitalità della corsa.

