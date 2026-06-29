Register.it sceglie Wolf Agency per la strategia di Digital PR

Wolf Agency e Register.it ufficializzano una collaborazione dedicata alla Digital PR del marchio.

L'obiettivo è far crescere la presenza del marchio sui canali editoriali di settore e rafforzarne la reputazione, sia sui motori di ricerca sia nelle risposte generate dall'AI, in un mercato, quello dei servizi digitali per professionisti, imprese e privati, dove la credibilità è sempre più rilevante ed essenziale per conquistare la fiducia dei potenziali utenti interessati ai servizi.

Il lavoro di Wolf Agency si concentra sulla costruzione di un piano di Digital PR che amplifichi la presenza del marchio, attraverso pubblicazioni mirate derivanti dalle relazioni che l'agenzia ha instaurato nel tempo con giornalisti, testate, portali e realtà editoriali.

L’attività di Digital PR si struttura attraverso l’individuazione di canali come testate giornalistiche digitali di riferimento per il marchio, blog verticali di settore e la redazione di contenuti e comunicati stampa pensati per riuscire a comunicare con attenzione: competenze, novità e servizi che Register.it porta sul mercato.

Register.it è tra i principali operatori italiani nel campo dei servizi digitali per la presenza online, dalla registrazione di domini all'hosting, dalla realizzazione di siti web fino alle soluzioni dedicate a chi vuole avviare e far crescere un progetto sul web. Un'identità solida, che la collaborazione con Wolf Agency punta a rendere ancora più riconoscibile e presente nel settore.

"Abbiamo scelto di lavorare sulla Digital PR perché crediamo nel valore di una comunicazione capace di costruire relazioni autentiche e di dare profondità alla presenza del nostro marchio", dichiara Claudia Storani di Register.it . "Avere accanto un partner che padroneggia questo settore con metodo e visione ci permette di raccontare in modo più efficace ciò che Register.it rappresenta per chi sceglie di costruire la propria presenza digitale".

Per Wolf Agency, questo incarico conferma il proprio posizionamento sulla creazione di campagne mirate di Digital PR, attraverso competenze maturate nel corso degli anni e messe al servizio di brand che vogliono coniugare visibilità, autorevolezza e coerenza di messaggio.

"Collaborare con Register.it rappresenta per noi un riconoscimento importante e la conferma della solidità del percorso costruito in questi anni", afferma Isan Hydi, CEO di Wolf.Agency ."Lavorare alla Digital PR di un marchio di rilievo significa rafforzarne una reputazione già consolidata, mettendo a disposizione un know-how in cui relazioni, contenuti e credibilità sono i veri elementi distintivi".

L'obiettivo condiviso è la costruzione di una strategia di Digital PR capace di amplificare la voce del marchio Register.it, presidiando in modo strutturato gli spazi editoriali più rilevanti e sostenendone nel tempo l'autorevolezza percepita.

Con questa collaborazione, Wolf Agency e Register.it avviano un percorso che mette la comunicazione strategica al servizio di un marchio di riferimento nel panorama digitale italiano.

Register.it è da oltre 25 anni un punto di riferimento nel panorama digitale italiano, supportando migliaia di professionisti e PMI nella creazione, promozione e tutela della propria presenza online. Parte del gruppo europeo team.blue, che riunisce oltre 60 brand specializzati in soluzioni digitali, Register.it unisce la conoscenza del mercato locale con l’innovazione internazionale, offrendo servizi affidabili e scalabili basati su tecnologie all’avanguardia.

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