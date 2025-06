Renato Berto, Comunicazione Odontoiatrica: il Bestseller su come creare un rapporto autentico con il proprio dentista

Milano, 07.06.2025 – Capita a molti di noi di andare dal dentista con la sensazione che il professionista che abbiamo davanti non ascolti davvero le nostre paure e preoccupazioni. Troppe volte, infatti, una comunicazione frettolosa o eccessivamente tecnica rende la visita odontoiatrica un’esperienza spiacevole, creando distanza tra paziente e professionista. La soluzione? Tutto sta nel creare un rapporto empatico tra le parti.

Per tutte quelle persone che desiderano superare l’ansia legata alle cure dentali ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Renato Berto “COMUNICAZIONE ODONTOIATRICA. L’arte della comunicazione persuasiva in odontoiatria: come riconoscere i bisogni dei pazienti e costruire relazioni empatiche grazie al Metodo SORRISO” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per comunicare con sicurezza i propri bisogni creando un rapporto autentico con il proprio dentista.

“Dopo tanti anni di studio dedicati alla crescita personale, scrivere un libro è diventato per me un modo per coniugare un pensiero, fissare su carta — con disciplina — un’idea” afferma Renato Berto, autore del libro. “Questo libro accompagna quindi il lettore all’interno dello studio odontoiatrico e mostra come la comunicazione autentica possa davvero trasformare la cura in un dialogo costruttivo”.

Attraverso storie, riflessioni e tecniche pratiche, il libro di Renato Berto mette in luce il valore dell’ascolto, dell’empatia e della fiducia reciproca tra dentista e paziente. A fare da guida, il metodo SORRISO: sei principi chiave per costruire relazioni durature e consapevoli, capaci di far fiorire benessere e risultati concreti.

“L’autore mostra in maniera chiara e lineare come la comunicazione efficace possa trasformare una semplice visita in un’esperienza di fiducia e collaborazione” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Renato Bertomette quindi in luce il valore dell’ascolto attivo, dell’empatia e della fiducia reciproca, il tutto sintetizzabile in un’unica parola: il Metodo SORRISO”.

“Nel mio percorso di studio e crescita personale, ho spesso trovato ispirazione nei testi pubblicati dalla Bruno Editore” conclude l’autore. “Così, quando ho iniziato a scrivere il mio libro, è stato naturale pensare a un ebook come strumento ideale per condividerlo al meglio. E chi meglio di Giacomo Bruno, pioniere dell’editoria digitale in Italia, poteva affiancarmi in questo progetto?”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4dsuW6u

Renato Berto, odontoiatra laureato a Padova nel 1995. Dopo il diploma da odontotecnico (1985), ha approfondito la comunicazione con percorsi in PNL (fino al Master con Bandler), coaching, ipnosi non verbale con Marco Pacori, leadership con OSM, negoziazione con Grandis e Almondo, e public speaking con Andy Harrington. Unisce competenza clinica e formazione strategica per offrire un approccio umano, empatico e orientato al risultato nella relazione con i pazienti.

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

Contatti:

Renato Berto

renatoberto@libero.it

renatoberto314@gmail.com



Bruno Editore

https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi