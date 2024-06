Rita Lasagna, Diritto Alla Salute: il Bestseller su come far valere i propri diritti in tema di lavoro e salute

Milano, 25.06.2024 –Vivere in un Paese nel quale i propri diritti in tema di lavoro e sanità vengono riconosciuti è il sogno di qualsiasi cittadino. Peccato che troppo spesso, leggi a volte complesse e in alcuni casi anche poco conosciute, rendono difficoltosa l’individuazione della strada giusta da percorrere per ottenere la giustizia e la tutela che si merita. Eppure, far valere i propri diritti è possibile, tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano essere tutelati in tema di lavoro e di salute ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Rita Lasagna “DIRITTO ALLA SALUTE. Guida Pratica E Supporto Per Lavoratori E Cittadini Attraverso Il Portale AvvocatoSalute.it” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per veder riconosciuti i propri diritti grazie al portale AvvocatoSalute.it.

“Il mio libro tratta diversi argomenti legati al Servizio Sanitario Nazionale e al Diritto alla Salute. Esplora i diritti fondamentali dei pazienti, fornisce dettagli sul funzionamento del SSN, spiega i meccanismi delle prestazioni previdenziali per i lavoratori e assistenziali peri cittadini, mostra che ricevere prestazioni sanitarie nei tempi prescritti e ottenere il rimborso in caso di servizi erogati da enti privati non è utopia, ma realtà; infine, analizza e sottolinea l'importanza della tutela legale specializzata” afferma Rita Lasagna, autrice del libro. “Inoltre, offre consigli pratici su come affrontare situazioni comuni legate alla salute e illustra la strada da percorrere per difendere i propri diritti.”

Secondo l’autrice, il portale AvvocatoSalute.it è lo strumento necessario a qualsiasi cittadino per sentirsi supportato in maniera pratica e realmente efficace. Questo portale offre informazioni aggiornate e approfondite sul Diritto alla Salute, consentendo ai lettori di approfondire ulteriormente i concetti presentati nel libro e anche di rimanere al passo con le ultime novità legislative e giuridiche. Integrando la lettura del libro con l'utilizzo del portale, i lettori di Rita Lasagna possono accedere a una vasta gamma di risorse e strumenti per comprendere e difendere i propri diritti in materia di salute con maggiore efficacia.

"Attraverso il suo libro, l’autrice mette in luce l'importanza dell'informazione nel contesto del diritto alla salute costituzionalmente garantito e in particolare rispetto al servizio sanitario” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In un momento in cui i diritti in materia di salute possono sembrare minacciati o difficili da far valere, ecco che Rita Lasagna ha sentito il bisogno di fornire una risorsa completa e accessibile che permetta alle persone di comprendere appieno i propri diritti e di difenderli con determinazione”.

“Ho scelto Bruno Editore perché è una casa editrice con una solida reputazione nel settore editoriale. Mi ha colpito il suo impegno per la qualità e l'eccellenza nella pubblicazione di libri che affrontano tematiche importanti e attuali” conclude l’autrice. “Inoltre, apprezzo l’approccio professionale del team Bruno Editore e la sua capacità di supportare gli autori nel processo di pubblicazione, garantendo un'ampia diffusione dei libri sul mercato”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3K15WoZ

Rita Lasagna nasce a Genova l’11 maggio 1961. Laureata in Giurisprudenza nel novembre del 1989. Attualmente è iscritta all’Albo degli Avvocati del foro di Savona e all'Albo speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori. Nel gennaio 2022 ha fondato lo Studio Associato aDvocati, con sede in Genova e Savona. È esperta in Diritto Previdenziale privato e pubblico, in Diritto Amministrativo, in Diritto del Lavoro, in particolar modo nel settore del pubblico impiego, in Diritto Sindacale e in Diritto alla Salute. È appassionata di cinema e letteratura. Nel 2023 fonda AvvocatoSalute.it, portale di assistenza legale su tutti gli aspetti che riguardano il Diritto alla Salute.Sito web: www.avvocatosalute.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it