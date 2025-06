Riunione dei Ministri dell'Energia della SCO a Ningbo

NINGBO, Cina, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- La Riunione dei Ministri dell'Energia dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) e le attività correlate si terranno il 26 e 27 giugno a Ningbo, nella provincia di Zhejiang. Le pratiche verdi di Ningbo offriranno una "Soluzione cinese" per la transizione energetica globale.

In qualità di riunione di alto livello nel settore energetico in occasione del Vertice SCO di quest'anno, si tratta anche di uno dei più grandi eventi diplomatici ospitati dall'industria energetica cinese nel 2025. Con il tema "Integrare l'Innovazione per il Futuro dell'Energia", l'evento sfrutta la presidenza di turno cinese della SCO per rafforzare il consenso tra le parti e promuovere una cooperazione energetica di maggiore qualità e integrazione nell'ambito della SCO.

Parteciperanno rappresentanti del Segretariato SCO, enti regolatori dell'energia degli Stati membri, Stati osservatori e partner di dialogo, nonché organizzazioni internazionali, imprese energetiche, think tank e università nazionali e internazionali. Durante la cerimonia di apertura sarà presentato ufficialmente il "Rapporto 2024 sulla Cooperazione nella Energia Rinnovabile tra la Cina e la SCO", seguito da tre forum paralleli dedicati rispettivamente all'innovazione tecnologica, industriale e politica per discutere della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.

Come prima città portuale al mondo a superare 1,3 miliardi di tonnellate di traffico merci annuo, Ningbo ha innovato negli ultimi anni nel settore delle energie rinnovabili. Da polo manifatturiero tradizionale si è orientata verso un sistema energetico resiliente e una filiera completa per i veicoli a nuova energia.

Ad esempio, il primo progetto integrato di dimostrazione di Zhejiang – che combina energia eolica distribuita, fotovoltaico, accumulo energetico e microreti – situato nell'area Chuanshan del porto di Ningbo-Zhoushan, fornisce elettricità verde ogni giorno. Dall'allaccio alla rete del primo generatore eolico a gennaio 2024, la produzione cumulativa ha superato i 40 milioni di kWh, equivalenti a una riduzione di circa 24.000 tonnellate di emissioni di CO₂. In particolare, cinque giorni di piena operatività di due generatori eolici da 6,25 megawatt possono coprire il fabbisogno mensile di elettricità di 169 gru portuali.

Nello stabilimento intelligente di Zeekr a Meishan, bracci robotici saldano con precisione le scocche, producendo un'auto elettrica ogni 110 secondi. Grazie alla costruzione di una catena industriale completa per i veicoli a nuova energia, Ningbo ha sviluppato un ecosistema industriale del valore di 100 miliardi di yuan.

Nel villaggio di Li'ao, distretto di Haishu, 362 famiglie hanno installato impianti fotovoltaici sui tetti, generando circa 600.000 kWh all'anno e ottenendo un reddito annuo di circa 500.000 yuan per i residenti.

L'Istituto per l'Internet Industriale di Ningbo ha creato e incubato 46 aziende high-tech, attirando un gran numero di talenti tecnologici.

Fondata nel 2001, la SCO è passata da sei membri fondatori a una "grande famiglia" composta da 10 Stati membri, 2 Stati osservatori e 14 partner di dialogo, diventando la più grande e popolosa organizzazione regionale di cooperazione al mondo. La designazione del 2025 come "Anno dello Sviluppo Sostenibile della SCO" ne sottolinea la crescita.

