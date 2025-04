Rockwell Automation presenta a ROKLive EMEA 2025 soluzioni innovative che aiutano i produttori a preparare le aziende per il futuro

L'evento offre ai partecipanti un programma completo di laboratori, presentazioni, opportunità di networking e sessioni individuali di consulenza

MILANO, 23 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia oggi la disponibilità dei biglietti per ROKLive EMEA, l'evento di punta dell'azienda nella regione EMEA, che si terrà a Roma, in Italia, dal 16 al 19 giugno.

I partecipanti potranno accedere a oltre 155 sessioni, tra cui casi d'uso dei clienti, discussioni interattive, demo dal vivo, laboratori pratici e presentazioni tecniche, suddivise in cinque percorsi principali:

I visitatori possono iscriversi a programmi specifici incentrati su questi percorsi, oppure creare un'esperienza personalizzata.

"ROKLive EMEA è un evento pensato per fornire gli aggiornamenti, le conoscenze e gli approfondimenti essenziali di cui i produttori di apparecchiature originali (OEM) e i clienti lungo l'intera catena del valore hanno bisogno per essere vincenti in un panorama industriale altamente digitalizzato", ha affermato Jan Van Den Bossche, regional vice-president technology & domain expertise di Rockwell Automation. "I percorsi curati e i programmi di formazione personalizzati consentono ai visitatori di sfruttare al meglio il tempo a loro disposizione nei laboratori e nelle sale, per poi, tra una sessione e l'altra, fare una sosta nella nostra Connection Zone, per discussioni e confronti individuali".

Un elemento chiave dell'evento è rappresentato dalla Connection Zone che offre ai visitatori l'opportunità di fare networking e di interagire con gli specialisti di dominio e tecnologia di Rockwell Automation, delle aziende del PartnerNetwork™ e con i colleghi di settore che hanno interessi simili. La Connection Zone ospita anche espositori da tavolo che illustrano le tecnologie più recenti di Rockwell e dei suoi partner.

Parallelamente al programma principale di ROKLive EMEA, si svolgeranno quattro eventi concomitanti:

È ora possibile registrarsi per partecipare a ROKLive EMEA.

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK) è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation, al termine dell'anno fiscale 2024, impiega circa 27.000 risolutori di problemi dedicati ai nostri clienti in più di 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle realtà industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rockwell-automation-presenta-a-roklive-emea-2025-soluzioni-innovative-che-aiutano-i-produttori-a-preparare-le-aziende-per-il-futuro-302425785.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire