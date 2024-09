Rockwell Automation rivoluziona la sicurezza con il lancio di Logix SIS

BRUXELLES, 10 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, amplia il proprio portafoglio di tecnologie di sicurezza avanzate con il lancio di Logix SIS, un sistema strumentato di sicurezza (SIS) all'avanguardia progettato per soddisfare le esigenze sempre più complesse degli ambienti industriali moderni.

I sistemi strumentati di sicurezza salvaguardano persone, luoghi e asset di controllo critici. Queste soluzioni devono soddisfare standard di sicurezza dei processi che variano in funzione dell'ambiente, garantendo al contempo la conformità con tutti gli enti certificatori.

Il lancio di Logix SIS introduce una soluzione di sicurezza moderna e integrata, con certificazioni SIL 2 e SIL 3 per una protezione superiore di processi e sistemi ibridi. La certificazione di Logix SIS è stata eseguita in modo indipendente da TÜV Rheinland. Logix SIS fornisce tutti i componenti di un sistema strumentato di sicurezza, inclusi gli I/O e il risolutore logico di processo. Il sistema è progettato per fornire elevata disponibilità con il più recente controller 1756, la piattaforma I/O FLEX 5000® e l'applicazione Studio 5000 Logix Designer® per un'esperienza utente integrata.

"Logix SIS rappresenta un significativo passo avanti, offrendo una flessibilità eccezionale per le applicazioni di sicurezza di processo e ibride, sfruttando al contempo il nostro hardware collaudato per raggiungere i massimi livelli di sicurezza", ha affermato Dan DeYoung, vice president product management di Rockwell Automation. "La sua interfaccia intuitiva, in linea con le nostre altre soluzioni, minimizza la complessità e consente ai partner di fornire soluzioni di sicurezza di alto livello".

Funzionalità di Logix SIS

Logix SIS sarà disponibile a partire da settembre 2024. I partecipanti all'Automation Fair® 2024 di Anaheim, California, avranno l'opportunità esclusiva di vedere il sistema in azione.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, collaborano circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle aziende industriali visitare http://www.rockwellautomation.com.

