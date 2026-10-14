Roma, in Campidoglio la presentazione del Premio Sant’Agostino 2026: un busto di Papa Leone XIV e un Cammino della pace a Ostia Antica

Sabato 17 ottobre, nella Sala Laudato Si’ di Palazzo Senatorio, la presentazione dell’iniziativa dedicata al ruolo educativo della donna nella società. Coinvolte 20 Università delle Tre Età del Lazio. Al centro anche un progetto di dialogo tra culture e religioni.

Roma, 14 ottobre 2026 – Un premio dedicato alla cultura, alla solidarietà e al ruolo educativo della donna, un busto raffigurante Papa Leone XIV e un progetto di pace e dialogo tra popoli e religioni che partirà da Ostia Antica. Sono questi alcuni dei temi al centro della presentazione dell’edizione 2026 del Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia, in programma sabato 17 ottobre alle ore 16 nella Sala “Laudato Si’” di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, a Roma.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Sant’Agostino Patrono di Ostia APS, presieduta da Alessandro Paltoni, si inserisce in un percorso culturale e sociale avviato oltre vent’anni fa per valorizzare la figura di Sant’Agostino, la memoria di Santa Monica e il patrimonio storico e archeologico di Ostia Antica.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Sant’Agostino e Santa Monica: ruolo materno e funzione educativa della Donna nella Società”, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sul valore dell’educazione, della cura, della solidarietà e dell’impegno femminile nella costruzione della comunità.

Il Premio prevede sezioni artistiche e letterarie e coinvolge 20 Università delle Tre Età del Lazio, chiamate a contribuire alla diffusione dell’iniziativa e alla partecipazione di docenti e iscritti. Una sezione speciale sarà dedicata a Santa Monica e al riconoscimento di donne che si distinguono per il loro impegno educativo, sociale, solidale e nel volontariato.

Un busto di Papa Leone XIV nel segno del dialogo tra Roma e Firenze

Tra i momenti centrali dell’incontro figura la presentazione di un busto raffigurante Papa Leone XIV, realizzato e donato per l’iniziativa dall’artista Carlo Ciucchi, conosciuto come “Picchio”, presidente dell’Antica Compagnia del Paiolo di Firenze.

L’opera, completa di basamento, sarà presentata ufficialmente in Campidoglio come simbolo del legame culturale tra Roma e Firenze e del dialogo tra comunità, nel segno della pace, dell’arte e della tradizione agostiniana.

La figura di Papa Leone XIV assume un significato particolare nella storia dell’associazione promotrice. Robert Francis Prevost, prima della sua elezione al soglio pontificio, aveva infatti ricoperto l’incarico di Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino e, il 24 aprile 2004, aveva disposto l’affiliazione dell’associazione all’Ordine agostiniano.

Il legame con la tradizione religiosa di Ostia risale al riconoscimento di Sant’Agostino quale patrono del territorio, sancito il 21 febbraio 2004 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dopo un percorso istituzionale avviato nel 2003.

A Ostia Antica un Cammino della pace tra Sant’Agostino e Santa Monica

Durante l’incontro sarà illustrato anche un progetto di valorizzazione culturale e paesaggistica sviluppato dall’associazione in collaborazione con la Direzione del Parco archeologico di Ostia Antica.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un agrumeto lungo il percorso pedonale presso l’ingresso del Parco, simbolicamente inaugurato attraverso due esemplari provenienti dalla Terra Santa, donati rispettivamente dalla comunità palestinese e da quella israeliana.

Un gesto dal forte valore simbolico, concepito per rappresentare la possibilità di costruire percorsi di incontro e dialogo tra popoli, culture e fedi differenti.

L’agrumeto sarà parte di un più ampio progetto legato al Cammino di Sant’Agostino e Santa Monica, con un punto di accoglienza e partenza a Ostia Antica, nei pressi dell’area storicamente collegata alla morte e alla sepoltura di Santa Monica.

Il progetto intende inoltre valorizzare il Sentiero Pasolini e i collegamenti verso Roma, con la prospettiva di estendere il percorso fino al Vaticano.

Il primo Cammino della pace di Sant’Agostino e Santa Monica è previsto per il 24 aprile 2027, in occasione del 1640° anniversario del battesimo di Sant’Agostino, impartito da Sant’Ambrogio a Milano.

Riconoscimenti e partecipazione istituzionale

Nel corso dell’iniziativa saranno inoltre illustrati alcuni riconoscimenti legati all’edizione 2026 del Premio.

Il Premio Sant’Agostino sarà conferito alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, attraverso il suo concittadino Carlo Ciucchi. Il Premio speciale Santa Monica sarà invece attribuito a Berenice Franca Vilardo, già viceconsole a Bruxelles e attuale presidente dell’Associazione Calabresi in Europa di Bruxelles, per il suo contributo nel campo della solidarietà.

Nell’ambito della sezione speciale dedicata a Santa Monica sono inoltre previsti riconoscimenti per Loredana Russo e Nelda De La Cruz, della Croce Rossa Italiana.

All’appuntamento in Campidoglio sono annunciati rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, culturale, religioso e associativo. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Alessandro Paltoni, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, del deputato Roberto Speranza e di Giovanni Zannola, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio e presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale.

Interverranno inoltre rappresentanti del mondo religioso, culturale e artistico, tra cui padre Gheorghe Militaru, vicario generale della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, padre Nicodemus Anthony Pam OSA, il dottor Maurizio Misitano, Carlo Ciucchi, il professor Vito Giannini e la professoressa Maria Ruffino Aprile, coordinatrice delle UNITRE del Lazio.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Carlo Senes.

L’edizione 2026 del Premio si avvale, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, del patrocinio della Regione Lazio, del Municipio X di Roma Capitale, dell’Ordine degli Agrotecnici del Lazio, di Coldiretti, dell’Ordine di Sant’Agostino – Provincia Agostiniana d’Italia e della Fondazione Agostiniani nel Mondo.

L’appuntamento del 17 ottobre anticiperà la cerimonia di premiazione, in programma venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 16 nella Sala Cardinale Riario, presso l’Episcopio della Basilica di Sant’Aurea, a Ostia Antica, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, religioso e associativo.

L’obiettivo dell’iniziativa è coniugare memoria storica, cultura, educazione e impegno sociale, valorizzando il territorio di Ostia e il messaggio universale di pace e dialogo legato alle figure di Sant’Agostino e Santa Monica.

Informazioni sull’evento

Data: sabato 17 ottobre 2026, ore 16.00

Luogo: Sala “Laudato Si’”, Palazzo Senatorio, Campidoglio – Roma

Organizzazione: Associazione Sant’Agostino Patrono di Ostia APS

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