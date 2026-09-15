ROSEWOOD HONG KONG NOMINATO NO.1 NELLA CLASSIFICA THE 50 BEST HOTELS 2026 PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

PARIGI, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- La classifica The 50 Best Hotels è stata svelata nel corso di una prestigiosa cerimonia di premiazione a Parigi. La classifica celebra esperienze di ospitalità eccezionali e all'avanguardia provenienti da tutto il mondo.

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Rosewood Hong Kong (No.1) è stato nuovamente riconosciuto come The World's Best Hotel, dopo aver conquistato il primo posto nel 2025 e il terzo nel 2024. Al posto No.2 si classifica Capella Bangkok, mentre Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River occupa la terza posizione (No.3). L'Asia conta 18 hotel in classifica, tra cui quattro in Giappone: Aman Tokyo (No.11), Bulgari Tokyo (No.24), Patina Osaka (No.33) e Park Hyatt Kyoto (No.37).

L'Europa guida la classifica con 21 hotel premiati, di cui sei in Italia e sei in Francia, quattro nel Regno Unito e uno rispettivamente in Grecia, Monaco, Svizzera e Turchia. La struttura europea con il miglior piazzamento è Passalacqua (No.5), sul Lago di Como.

Il Nord America è rappresentato da sei strutture, mentre il Sud America conta due hotel. L'Oceania è presente con un hotel, mentre l'Africa ne conta due.

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