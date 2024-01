Dottor Francesco Attorre: “Cambia l’approccio alla salute mentale, fondamentale unire motivazione ed emozioni per trasformare sé stessi”

Lo specialista, noto anche come Dottor Meta, avvia a gennaio il corso MSD — mente, sesso e denaro: un ‘occasione unica per trovare il giusto equilibrio

Roma, 15 gennaio 2024. Negli ultimi anni il mondo della salute mentale ha assistito a una vera e propria rivoluzione grazie all'emergere di nuovi approcci che vanno oltre le tradizionali forme di terapia. Un cambiamento resosi necessario anche a causa dello stile di vita frenetico esistente nella società moderna, e alla grande richiesta d’aiuto arrivata al mondo della psicoterapia in seguito a fenomeni come la recente pandemia che ha colpito la popolazione mondiale. In questo scenario, sta acquisendo sempre più valore la psicoformazione, branca che mette al centro non solo la cura ma anche la prevenzione della salute mentale, che si estende a numerosi settori dell’esistenza umana. “Una dimensione diversa dalla classica psicoterapia, che guida verso la trasformazione del mindset attraverso l’arte, la musica, le nuove tecnologie: è con le emozioni che si fa breccia nella mente, così cambiandola radicalmente”, spiega Francesco Attorre, medico psichiatra, psicoanalista, sessuologo e mental coach noto anche come Dottor Meta. Lo specialista ha sviluppato una nuova tipologia di supporto medico per le persone, unendo la dimensione emozionale a quella formativa e del training. “In ottica di prevenzione — prosegue il Dottor Attorre — ho sempre cercato di studiare un metodo per mettere le persone in condizione di non ammalarsi, di essere felici, di vivere delle esistenze appaganti. Ora questo è possibile grazie al nuovo approccio di metodo, che mette al centro la motivazione, unendola all’emozione”. Protagonista di questa innovazione, Attorre concentra il suo lavoro sull'integrazione di mente, sesso e denaro per promuovere uno sviluppo a 360 gradi del potenziale umano, sfruttando tecnologie quali il web e il canale Telegram “Meta Magic”, che rappresenta una comunità di migliaia di iscritti ed utilizza al suo interno i nuovi contributi forniti dall’Intelligenza Artificiale. Dottor Meta ha recentemente lanciato un corso didatticamente innovativo, dallo stesso definito di psicoformazione e psicotrasformazione,per molti aspetti rivoluzionario, chiamato appunto MSD. “Queste tre componenti fondamentali della vita lavorano in sinergia, e solo attraverso un equilibrio tra di esse si può raggiungere la felicità e il benessere totale. Il corso MSD mira a guidare le persone in un viaggio di autoesplorazione ed autorimodellamento del mindset e del corpo, consentendo loro di comprendere e gestire con successo in una volta sola mente, sessualità e situazione finanziaria”. Uno degli elementi chiave della filosofia di Attorre è l'importanza del bilanciamento tra le tre componenti, con il corso MSD, in partenza nel mese di gennaio, che si propone di guidare le persone attraverso esercizi pratici e approfondimenti programmatici, mirando a migliorare lezione dopo lezione la consapevolezza di sé stessi nelle tre cruciali dimensioni e del proprio potere di scegliere ed agire in funzione di precisi obiettivi. Con la sua approfondita conoscenza delle dinamiche umane ed il ricorso a tecniche didattiche e terapeutiche innovative, Francesco Attorre sta contribuendo in modo significativo alla trasformazione del panorama della salute mentale, aprendo nuove strade per il benessere psicologico e la realizzazione personale, offrendo infine a individui di tutto il mondo l'opportunità di esplorare e valorizzare il loro potenziale in modi prima impensabili.

CONTATTI: https://www.sistemameta.it/meta-system-academy/