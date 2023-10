Ri-Generazione: la scienza della felicità e nuove opportunità di marketing post Covid

Esce ieri, 18 ottobre 2023, “Ri-Generazione – Bisogni e Sfide della Prossima Generazione” il nuovo libro di Gianni Bientinesi; disponibile nelle principali librerie italiane, digitali e fisiche.

Milano, 19 ottobre 2023 – Gianni Bientinesi, vincitore del premio Business Worldwide Magazine come CEO più innovativo dell’anno, fondatore di Business Intelligence Group, presenta il suo terzo libro pubblicato con la casa editrice Minerva: “Ri-Generazione – Bisogni e Sfide della Prossima Generazione”.

Un’opera che va oltre le classiche analisi aziendali, per offrire un'approfondita prospettiva sociologica e filosofica sui profondi cambiamenti che la società italiana ha vissuto a seguito della Pandemia. Un libro che è un vero e proprio viaggio alla scoperta della costruzione della felicità: l’autore, traendo ispirazione dai fenomeni della natura, ci spiega come la paura sia l’inizio di un percorso rigenerante per arrivare a una “vita piena” e felice.

Bientinesi, esperto leader nel campo degli Studi e delle Ricerche di Mercato, unisce la sua vasta esperienza nell'analisi dei comportamenti e delle attitudini umane a una visione riflessiva che invita alla profonda introspezione.

La Ricerca: l’Osservatorio sulla Ri-Generazione

Per la stesura del libro, Bientinesi, assieme al suo team di ricercatori di Business Intelligence Group, ha condotto un'approfondita ricerca attraverso l'Osservatorio sulla Ri-Generazione. Questa ricerca è stata suddivisa in cinque fasi dal 2020 al 2023, con l'obiettivo di seguire l'evoluzione degli atteggiamenti nei momenti più significativi della pandemia. Le fasi di ricerca hanno coinvolto più di 8000 intervistati ed esaminato una serie di aspetti chiave della società italiana. I macro-temi indagati durante questi anni di ricerca comprendono principalmente come gli italiani abbiano ridefinito le loro aspirazioni nelle dimensioni sociale, personale e dei consumi.

La nuova piramide dei bisogni: la Piramide della Ri-Generazione

Ed è dalla attenta osservazione dei bisogni delle persone che Bientinesi disegna la “Piramide della Ri-Generazione”, un modello ispirato alla Piramide di Maslow che identifica e categorizza le profonde esigenze emerse nel periodo post-pandemico. Infatti, il libro ci parla di come la Pandemia abbia avuto nuovi importanti impatti sulla società italiana, che hanno ri-generato nuovi stili di vita a partire da un ritrovato impegno nel dare un proprio contributo per migliorare la vita di tutti. Nello specifico, l'autore mette in evidenza che con la pandemia gli italiani hanno rimesso al centro delle proprie priorità i temi legati alla Salute, Innovazione, all'Inclusione sociale e alla Sostenibilità.

Il Potere della Rigenerazione: l’arte di apprendere dalla natura e la Scienza della Felicità

Nel cuore del libro emerge una caratteristica distintiva e affascinante dell'autore: la sua capacità di studiare attentamente i meccanismi che regolano il funzionamento dei fenomeni presenti in natura e di applicare tali osservazioni a modelli economici e sociologici. Questa abilità riveste un ruolo centrale nel suo lavoro, poiché Gianni Bientinesi trae costantemente ispirazione dai fenomeni naturali, utilizzandoli come risorse per comprendere le complesse sfide e offrire soluzioni innovative.

Il suo approccio analitico, basato su una vasta esperienza nel campo delle ricerche di mercato, gli permette di collegare in modo concreto i principi della natura ai contesti aziendali e sociali. Ogni aspetto della natura, dalle stagioni cicliche all'adattamento degli ecosistemi, offre preziose lezioni su resilienza, adattamento e, appunto, sulla rigenerazione. Gianni Bientinesi trasferisce queste lezioni in modo applicativo, dando dei consigli concreti per affrontare le sfide e perseguire obiettivi di lungo termine.

Al contempo, la sua formazione sociologica affina la sua capacità di osservare gli aspetti umani e culturali oltre i numeri. Bientinesi supera la soglia del dato fine a sé, sondando motivazioni profonde, tendenze comportamentali e bisogni fondamentali dell'umanità. Questo approccio umanistico rappresenta un pilastro fondamentale del suo lavoro, consentendo di cogliere le complesse dinamiche sociali ed economiche in modo più completo.

La Felicità si Impara - Un Approccio alla Fullgevity

All’interno del libro, il concetto di "fullgevity," o "vita piena," va oltre la mera longevità, enfatizzando l'importanza delle esperienze soddisfacenti nella vita. Questo approccio ci spinge a considerare come rendere la nostra esistenza più ricca e appagante. È un invito a "rigenerare" il nostro modo di vivere, imparando dalle lezioni della natura sull'adattamento e la rinascita. Gianni Bientinesi, con il suo stile basato sull'apprendimento dalla natura, ci offre una prospettiva preziosa su come applicare questi concetti alla nostra ricerca di una vita più significativa. In sostanza, questo approccio ci invita a considerare la qualità della nostra esistenza e a trarre ispirazione dalla natura per condurre una vita più piena e soddisfacente.

Il libro "Ri-Generazione" rappresenta un invito a un'analisi più approfondita della nostra relazione con la natura e ci guida alla scoperta delle chiavi per una vita più felice e appagante. Gianni Bientinesi ci dimostra che la natura è una fonte inesauribile di insegnamenti, pronta ad arricchire le nostre conoscenze se siamo disposti ad ascoltarla attentamente.

Informazioni sull'Autore

Gianni Bientinesi è CEO di Business Intelligence Group SRL, un rinomato autore, analista di mercato e imprenditore nel campo della ricerca di mercato. Con oltre 20 anni di esperienza, è riconosciuto come un esperto nell'analisi dei comportamenti dei consumatori e nell'identificazione delle tendenze emergenti. Ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera e continua a essere una figura influente nel mondo degli affari e dell'analisi dei dati.

