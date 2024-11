Sanitas, una delle più grandi compagnie assicurative sanitarie svizzere, integra i segni vitali di Lifelight nell'app per i clienti

LONDRA, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- In un rivoluzionario passo avanti per l'assistenza preventiva, Sanitas collabora con Lifelight, azienda che sviluppa l'omonima innovativa tecnologia all'avanguardia, per fornire stime della pressione sanguigna agli utenti della sua app sanitaria privata.

Grazie all'app Sanitas Portal, oltre 500mila di clienti hanno già una panoramica dei loro benefici assicurativi e sanitari. Gli utenti dell'app possono essere premiati per l'attività fisica, controllare i sintomi, ottenere supporto per la salute mentale, tradurre fatture mediche complicate, scansionare ricevute o controllare rapidamente la copertura. I clienti possono inoltre ricevere un prezioso supporto da un assistente virtuale e da un team di consulenza personale.

Ora, con l'inclusione di Lifelight, Sanitas sta adottando un approccio proattivo per ridurre ulteriormente i rischi per la salute. Una guida alle malattie croniche disponibile nell'app si concentra sulla prevenzione, il rilevamento e la gestione delle malattie cardiovascolari attraverso il monitoraggio tempestivo e l'intervento preventivo.

Sanitas Portal è disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese. È la prima volta che Lifelight offre un supporto linguistico completo.

Lifelight, sviluppata da xim Limited, offre ai clienti Sanitas la possibilità di controllare facilmente la pressione sanguigna a casa, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Oltre a fornire letture rapide dei parametri vitali, uno dei principali vantaggi di Lifelight è l'esperienza utente: zero contatto, niente scomodi braccialetti o dispositivi indossabili, nessun bisogno di spogliarsi: gli utenti devono semplicemente guardare lo schermo del dispositivo mobile per 40 secondi.

Spesso più comodo: i clienti Sanitas possono accedere a Lifelight in modo sicuro, comodamente, da casa o da remoto, sempre e ovunque. È qui che Lifelight può realmente espandersi, promuovendo l'efficienza e migliorando gli esiti riguardanti la salute.

Evelyne Dürr, responsabile del progetto per i servizi digitali presso Sanitas, commenta così la joint venture: "Collaborare con Lifelight per offrire ai nostri clienti dell'assicurazione sanitaria la possibilità di stimare la pressione sanguigna è un passo fondamentale nella nostra visione di assistenza preventiva. Vogliamo rendere più autonomi i nostri clienti incoraggiandoli a diventare esperti nella valutazione della loro salute. La tecnologia contactless Lifelight può essere utilizzata anche a casa per stimare la pressione sanguigna. Fornisce informazioni importanti per la diagnosi tempestiva dell'ipertensione."

Spiega Laurence Pearce, Ceo e fondatore di Lifelight: "Siamo motivati a collaborare con un noto e affermato marchio di assicurazioni sanitarie; questo ci consentirà di diffondere sempre di più Lifelight e supportare il programma di assistenza preventiva in corso Sanitas. Guardiamo con fiducia all'opportunità di raggiungere più persone in Europa attraverso la clientela svizzera di Sanitas, basandoci sui nostri obiettivi comuni di rendere più autonomo chiunque lo desideri, affinché possa assumersi la responsabilità della sua salute, il che ne migliorerà il benessere, ridurrà i costi sanitari e, in definitiva, ridurrà il rischio di malattie cardiovascolari".

Con oltre 800.000 assicurati e un fatturato di premi di oltre tre miliardi di franchi, Sanitas (www.sanitas.com) è una delle maggiori compagnie assicurative sanitarie svizzere.

