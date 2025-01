Sanremo 2025 – Carlo Conti ha scelto la squadra ed è pronto per la prima: cravatta e share all’esordio oltre il 61% per gli esperti Sisal

Roma, 17 gennaio 2025 – Con l’annuncio dei co-conduttori il Festival di Sanremo 2025 innalza ancora di più il proprio hype: Carlo Conti ha formato la squadra ed è pronto a far ritorno sul palco dell’Ariston per la sua quarta conduzione. Come se la caverà nella prima serata dove l’hype sui possibili compagni d’esordio è ancora altissimo? I “vecchi amici” gli porteranno fortuna o sarà davvero un one man show? È tutto ancora da scoprire, ma secondo gli esperti Sisal lo share della prima puntata, che l’anno scorso aveva toccato il 65%, quest’anno potrebbe superare il 61%. Questa possibilità è offerta a 1,57 e se confermata, si tratterebbe di un record personale per Conti che, nella sua esperienza al Festival, non ha mai visto lo share superare, in media, il 51%.

Altra novità di quest’anno potrebbe essere il ritorno della cravatta. Dopo esserci appassionati agli stravaganti papillon di Amadeus, Carlo Conti sarebbe infatti pronto a invertire la rotta già dalla prima serata e a confermare il suo stile elegante e sobrio indossando la cravatta, ipotesi che su Sisal.it è offerta a 1,50. Questo accessorio d’altronde lo ha da sempre accompagnato e mai abbandonato in tutte le sue conduzioni della kermesse, dal 2015 al 2017.

Occhi puntati anche su Mahmood ed Elettra Lamborghini, per la prima volta entrambi sul palco in una nuova veste, e ai grandi debutti dei co-conduttori all’Ariston, tutti nuovi in questo ruolo fatta eccezione per Bianca Balti. Che sorprese ci riserveranno?

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

con consapevolezza e moderazione.

