Sanremo 2025 – Serata cover con Roma protagonista: Giorgia favorita ma Lauro ed Elodie, vincenti a 7,50 su Sisal.it, sognano il colpaccio

Roma, 29 gennaio 2025 – Tra le serate più attese del Festival di Sanremo c’è quella dedicata alle cover. A chi passerà il testimone Geolier? Secondo gli esperti Sisal da un lato c’è Giorgia, grande favorita anche nei duetti, offerta a 2,25 per la sua esibizione con Annalisa, e dall’altro una serie di artisti in gara, grande novità di questa edizione, che sognano di imporsi nella puntata di venerdì.

Achille Lauro ed Elodie sono sicuramente uno dei duetti più attesi. I due artisti, vincenti a 7,50, uniscono le voci per la prima volta nella loro carriera per rendere omaggio a Roma, reinterpretando "A mano a mano" di Rino Gaetano e "Folle città" di Loredana Bertè. Un tributo emotivo alla capitale che, a detta del poliedrico Lauro, sarà una poesia e una dedica alla città che li ha cresciuti.

Attenzione poi a Tony Effe e Noemi. Anche questi due cantanti hanno deciso di omaggiare la loro città, scegliendo, nel loro caso, l’immortale “Tutto il resto è noia” di Franco Califano. Una scelta casuale? Non sembra visto che Tony Effe cita il cantautore romano anche nel brano in gara, “Damme ‘na mano” in cui recita: Ma di noi cosa direbbe Califano che è durato troppo poco.Il loro trionfo pagherebbe 16 volte la posta.

Infine Francesca Michielin e Rkomi che provano a diventare gli underdog della serata. Pur avendo poche probabilità di trionfo, offerti a 66, i due puntano tutto su una delle canzoni più iconiche di Cesare Cremonini, "La nuova stella di Broadway" e portano un tributo al cantante bolognese che finora ha partecipato alla kermesse solo da superospite.

