Sauro Pellerucci: Per le elezioni regionali in Umbria intendo impegnarmi per unire le tante persone per bene che la abitano

Il Presidente di Io sono una persona per bene e Founder di Pagine Sì! S.p.A. dichiara di voler dare voce alle tante persone per bene che popolano la società civile e che contribuiscono a renderla migliore

Terni , 18 settembre 2024.“Ogni singola persona per bene che sceglie di non occuparsi della cosa pubblica rappresenta un insuccesso per la società democratica. È per questo motivo che voglio impegnarmi e favorire i programmi di chi comunica senza aggredire, utilizzando un linguaggio costruttivo, sempre”.

È quanto dichiarato dall’imprenditore umbro Sauro Pellerucci, Presidente di “Io sono una persona per bene”, associazione che mira a migliorare la società civile diffondendo, promuovendo e premiando le buone pratiche e le azioni positive delle tante persone per bene che abitano il nostro Paese.

Fondata da Sauro Pellerucci nel 2015, l'associazione si basa sui principi della responsabilità sociale, della sostenibilità declinata in chiave ambientale, economica e sociale, e del “buon fare impresa”.

“L’imprenditore è un agente del cambiamento. Vivo l’impresa come un impegno civile da condividere con le persone che abitano la società odierna, lavorando e vivendo nel rispetto delle regole e della convivenza civile. Mobilitarsi per il bene comune è la direzione da seguire anche per accrescere il bene totale. Da qui l’idea di mettere in atto quella che mi piace definire una ‘rivoluzione gentile’, che inviti le persone per bene a riconoscersi e unirsi in un dialogo”, ha proseguito Pellerucci, Founder della Digital Human Company Pagine Sì! S.p.A. con sede principale presso l’ex Palazzo delle Poste di Terni, oggi PalaSì!, che ospita l’azienda ed è fucina di idee, eventi, conferenze, convegni e attività finalizzate alla promozione della cultura.

“Le persone sono determinanti: è con loro e per loro che ogni progetto può trovare uno scopo da condividere e da ricercare, anche e soprattutto in politica, dove la credibilità conta più di ogni proclama”, ha concluso l’imprenditore umbro.

CONTATTI: https://www.ilmondodellepersoneperbene.it/