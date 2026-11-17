Con l'apertura del nuovo centro formativo di Alpignano, in provincia di Torino, Scanavino & Partners, società torinese che si occupa di consulenza e formazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, porta in una sede dedicata la sezione pratica dei corsi che prevedono prove su mezzi e attrezzature, affiancandola all'aula formativa dedicata ai corsi teorici già attiva a Torino.

Nella nuova struttura si svolgono tutti i corsi che prevedono una parte pratica su mezzi e attrezzature, dall'antincendio ai carrelli elevatori semoventi, fino ai lavori in quota e agli spazi confinati, tutti percorsi in cui la normativa chiede ai lavoratori di dimostrare, prima di ottenere l'attestato, di saper eseguire manovre e procedure specifiche.

Il nuovo centro formativo di Alpignano e i corsi con campo prove

Situato ad Alpignano, in Val della Torre 174, il centro è organizzato attorno a un campo prove in cui i partecipanti possono svolgere le esercitazioni necessarie a conseguire la certificazione.

Il calendario del centro di formazione pratica di Alpignano comprende i corsi di antincendio, carrelli elevatori semoventi, piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), spazi confinati, montaggio e smontaggio di ponteggi con riferimento al PIMUS, trabattelli, DPI di III categoria e primo soccorso, con esercitazioni che si svolgono interamente sul campo prove.

Per i corsi sugli spazi confinati e sui DPI di III categoria, come i sistemi anticaduta, i corsisti provano direttamente le procedure di accesso, recupero e utilizzo dei dispositivi, mentre nei corsi antincendio e di primo soccorso le esercitazioni riguardano l'uso dei mezzi di estinzione e le manovre di intervento sul manichino.

Nei corsi per ponteggi e trabattelli il lavoro sul campo segue le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio previste dal PIMUS, con l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione durante ogni passaggio.

"Abbiamo deciso di aprire il centro di Alpignano per rispondere alle esigenze delle aziende che avevano bisogno di formare i propri dipendenti in condizioni il più possibile vicine a quelle di lavoro, senza dover fermare un reparto o liberare un'area del proprio stabilimento per ospitare le esercitazioni", spiega Stefano Scanavino, fondatore di Scanavino & Partners. "Avere un campo prove nostro ci permette di programmare i corsi con continuità e di garantire a ogni partecipante le stesse condizioni di esercitazione e di prova".

I vantaggi della formazione pratica sulla sicurezza in un campo prove dedicato

Svolgere le esercitazioni in un campo prove, cioè in un'area attrezzata dedicata, permette ai corsisti di concentrarsi sulle attività pratiche grazie a spazi dimensionati per i mezzi, percorsi segnalati e attrezzature sicure e verificate dal centro stesso.

Rispetto a una prova organizzata in azienda, dove non sempre è possibile svolgere le attività di formazione in modo corretto, in parte per la mancanza di spazi adeguati e in alcuni casi per i tempi ridotti dovuti all'operatività aziendale, e dove quindi non si riesce a dedicare la giusta attenzione alle operazioni richieste, il campo prove consente di formarsi in modo accurato fino a essere sicuri di eseguire correttamente le manovre previste o, nelle prove sui mezzi, le movimentazioni necessarie, tutto in completa sicurezza.

"Un lavoratore che ha guidato il carrello sul campo prove, che ha manovrato una piattaforma elevabile o che ha indossato un'imbracatura sotto la supervisione di un istruttore arriva in azienda con una formazione completa che gli permette di lavorare in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa", aggiunge Anna Geitchenko, membro del CdA di Scanavino & Partners.

Nei corsi pratici del centro di Alpignano, Scanavino & Partners lavora riservando un numero di posti specifico a ogni lezione di formazione pratica (con un programma aggiornato ogni mese).

Lavorare con gruppi contingentati aiuta il partecipante a comprendere meglio la lezione, ad avere il tempo giusto per provare manovre e attrezzature e a seguire con maggiore attenzione l'istruttore mentre corregge posture, sequenze operative e uso dei comandi direttamente durante l'esercitazione.

La stessa attenzione accompagna le esercitazioni che precedono la prova di verifica finale, obbligatoria per molti dei corsi abilitanti ai fini del rilascio dell'attestato: in questa fase gli istruttori osservano da vicino ogni passaggio e segnalano gli aspetti da migliorare, così che il partecipante arrivi alla valutazione pronto a eseguire in autonomia le attività richieste.

Questo percorso formativo fa sì che i lavoratori possano ricevere l'attestato avendo effettivamente acquisito le competenze richieste, con una formazione documentata e coerente con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza.

Il team di formatori unisce l’esperienza tecnica sulle attrezzature alla conoscenza della normativa, così da collegare ogni esercitazione agli obblighi del datore di lavoro e alle situazioni che i corsisti incontreranno nel proprio contesto, dal magazzino al cantiere, fino agli impianti con spazi confinati.

Una sede per le esercitazioni pratiche, a pochi minuti da Torino

La posizione del nuovo centro di Alpignano, facilmente raggiungibile dai comuni della cintura ovest di Torino, e la presenza di un parcheggio rendono più semplice l'organizzazione per le aziende che devono occuparsi della formazione di più lavoratori nello stesso giorno o in sessioni ravvicinate.

Il centro si inserisce nel modello di lavoro di Scanavino & Partners, che affianca alla formazione l'attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro, proponendo anche il Contratto Global Servicein cui valutazione dei rischi, gli adempimenti documentali, il servizio di nomina del RSPP e i corsi vengono gestiti dallo stesso team, con il controllo delle scadenze di aggiornamento affidato allo studio.

Le aziende possono così programmare la formazione pratica dei propri lavoratori ad Alpignano all'interno di un piano complessivo, senza doversi rivolgere a interlocutori diversi per ogni corso.

Il calendario completo dei corsi e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito scanavinoepartners.it , dove è possibile richiedere anche percorsi dedicati per gruppi aziendali.

Contatti

E-mail: info@scanavinoepartners.it

Sito web: https://scanavinoepartners.it/

Scanavino & Partners è una società di consulenza e formazione con sede a Torino che affianca imprese ed enti negli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e sostenibilità, qualità e sistemi di gestione, lean e six sigma, privacy e GDPR. Accanto alla consulenza, la società organizza corsi di formazione in aula, online e in videoconferenza, e con il centro formativo di Alpignano dispone di un campo prove dedicato ai corsi pratici su attrezzature e mezzi.

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