Schneider Electric: il futuro dell’energia è intelligente con la piattaforma One Digital Grid

A Milano ai Digital Grid Innovation Days LIVE la piattaforma One Digital Grid.

La piattaforma, che sarà disponibile nel corso del 2025, offre alle utility gli strumenti per affrontare le attuali sfide energetiche

One Digital Grid comprende un ecosistema completo di soluzioni, che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la pianificazione, la flessibilità e la resilienza della rete insieme ad una più efficiente gestione degli assets e dei clienti

Milano, 13 maggio 2025 – Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell'energia e dell'automazione, rivoluziona l’operatività nelle reti energetiche con One Digital Grid, una nuova piattaforma integrata basata sull'intelligenza artificiale, progettata per realizzare reti più flessibili, resilienti e semplificate.

La piattaforma è al centro di quanto Schneider Electric presenta in questi giorni a Milano nelle giornate del suo evento Digital Grid Innovation Days; essa fornisce i dati e le fondamenta tecnologiche che consentono di integrare soluzioni software indipendenti, consentendo alle utility di accelerare la modernizzazione della rete e fornire energia più pulita e più conveniente, riducendo al contempo il Total Cost of Ownership.

One Digital Grid: il backbone per una rete più resiliente, flessibile e sicura

Molte utility si affidano ancora a sistemi di rete obsoleti, privi di scalabilità, automazione e integrazioni necessarie per tenere il passo con la crescente domanda di elettricità, gestire l’impatto degli eventi meteorologici sempre più estremi e supportare la rapida espansione delle risorse energetiche distribuite (DER) - quali gli impianti solari installati sui tetti degli edifici, le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, le batterie per l’accumulo di energia.

La piattaforma One Digital Grid offre la soluzione interoperabile di cui le aziende dell’energia hanno bisogno per modernizzarsi, migliorare l'affidabilità e ridurre i costi, grazie a un software mission-critical integrato in un ecosistema sicuro e scalabile. Consente, inoltre, di realizzare analisi predittive e sfruttare capacità di automazione, in tempo reale, per promuovere efficienza e resilienza sull’intera rete: riduce fino al 40% le interruzioni dell’erogazione di energia, abbrevia i tempi di interconnessione DER del 25% e diminuisce i tempi di implementazione delle applicazioni del 60%. One Digital Grid d sarà disponibile per le utility entro la fine del 2025.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore e una collaudata offerta software, Schneider Electric è all'avanguardia nella modernizzazione delle reti ed è in grado di risolvere le più complesse sfide tecnologiche affrontate dalle utility di tutto il mondo. Le sue moderne soluzioni creano una rete interoperabile, che ridefinisce gli standard del settore. In linea con l’evoluzione dello scenario energetico, Schneider Electric guida l'innovazione, rispondendo alle crescenti esigenze di un ecosistema di reti sempre più incentrato sul digitale.

Digital Grid Innovation Days: toccare con mano l’innovazione.

Dal 12 al 15 maggio Schneider Electric riunisce a Milano le migliori menti dell’area EMEA e APAC per toccare con mano le soluzioni più innovative per costruire un futuro energetico più resiliente, efficiente e sostenibile. Nei Digital Grid Innovation Days leaders, innovatori ed esperti si incontrano per scoprire le più recenti innovazioni dell’energia, della sostenibilità e della trasformazione digitale. One Digital Platform sarà al centro della scena.

Nell’evento sono previsti i keynote dei più importanti esperti mondiali sui temi dell’innovazione delle reti energetiche e della trasformazione digitale e si svolgono numerosi panel e sessioni dedicate su temi chiave quale la gestione dell’energia basata su AI, la transizione net zero, le strategie per estrarre valore dalle tecnologie digitali per le reti. Si possono scoprire applicazioni concrete di tutto questo grazie a demo interattive e trovare occasioni di incontro e networking con altri visitatori e con l’ecosistema di partner tecnologici e di implementazione di Schneider Electric. L’agenda completa è disponibile qui

Approccio olistico alla modernizzazione della rete elettrica

La piattaforma One Digital Grid sfrutta un'innovativa architettura cloud ibrida e affronta tre casi d'uso fondamentali per aiutare le aziende di servizi di pubblica utilità ad affrontare le sfide odierne e a prepararsi a quelle future.

Grid Planning & Asset Management – Gli strumenti per la pianificazione della rete e la gestione delle risorse permettono di ottimizzare gli investimenti sulle infrastrutture, integrando strumenti avanzati di progettazione, convalida e gestione dei dati. Ciò garantisce l'affidabilità della rete a lungo termine, riducendo al contempo costi di capitale e operativi.

Grid Operations & Resiliency – La piattaforma offre informazioni in tempo reale e prospettiche: sfrutta dati operativi e di terze parti, si avvale di analisi predittive basate su algoritmi proprietari e di soluzioni avanzate proposte da realtà leader di settore, come AiDASH, per comprendere a fondo il rischio climatico. Queste funzionalità migliorano la risposta alle catastrofi e massimizzano l'efficienza e la flessibilità della rete, anche in caso di eventi meteorologici estremi.

Grid Flexibility & Customer Engagement – La piattaforma consente alle utility di integrare perfettamente le DER, migliorando al contempo l’esperienza d’uso dei clienti. La piattaforma supporta un ecosistema energetico più dinamico e orientato al consumatore, semplificando l’interoperabilità con le soluzioni dei partner, per una maggiore partecipazione dei prosumer.

One Digital Grid è progettata per innovare insieme al settore energetico e offre alle utility la flessibilità e la sicurezza necessarie per adattarsi alle sfide emergenti. La piattaforma garantisce una connettività end-to-end estremamente fluida e al contempo consente l'interoperabilità con sistemi esterni, per ottenere rapidamente informazioni e potenziare le capacità operativa. Robuste misure di sicurezza informatica multilivello proteggono le infrastrutture critiche da minacce in continua evoluzione, mentre l'integrazione plug-and-play semplifica l'implementazione di nuove tecnologie, accelerando il time-to-value.

"Il futuro della gestione della rete richiede un approccio olistico, basato sui dati, che dia priorità a resilienza, efficienza e flessibilità. Con la piattaforma One Digital Grid le utility possono ridurre la complessità della rete, migliorarne l'affidabilità, limitare le interruzioni e integrare le DER per soddisfare la crescente domanda di energia", ha dichiarato Mariangela Iuliano, Head of Power & Grid Business Segment di Schneider Electric. "Grazie a un'architettura aperta, modulare e basata sull'intelligenza artificiale, che connette tutte le soluzioni lungo l'intero ciclo di vita della rete - dalla pianificazione e gestione all’interazione con i clienti - aiutiamo le utility a costruire un'infrastruttura energetica più dinamica, in linea con le loro esigenze e con quelle dei clienti, costantemente in evoluzione".

Grazie a un approccio olistico, intelligente e sicuro alla gestione della rete, Schneider Electric aiuta le aziende energetiche a modernizzarsi rapidamente e a operare in modo più efficiente, per realizzare un futuro energetico più sostenibile.

Per maggiori informazioni su One Digital Platform visitare la pagina web dedicata

Una visione per il futuro

Le partnership strategiche di Schneider Electric hanno l’obiettivo di aumentare l’intelligenza di una rete sempre più automatizzata e la capacità di situational awareness. Tali collaborazioni consentono di offrire soluzioni innovative che potenziano gli sforzi di modernizzazione della rete, grazie a un'infrastruttura energetica più intelligente e resiliente.

Nel quadro di questo percorso, Schneider Electric ha aderito a EPRI , un'organizzazione che svolge attività di ricerca e sviluppo per migliorare il settore energetico e l’iniziativa globale per rispondere alla crescente domanda di data center. La collaborazione è rivolta alla creazione di architetture flessibili per data center e programmi di demand response che consentano un'interconnessione più rapida alla rete. Grazie alla partnership con utility e fornitori di data center, Schneider Electric mette a disposizione la sua profonda competenza nel settore, con l’obiettivo di eliminare i “colli di bottiglia” relativi alla capacità energetica e di garantire, al contempo, una crescita sostenibile dell'infrastruttura digitale.

"La crescita economica e tecnologica dipende dalla nostra capacità di fornire energia in modo affidabile, sicuro e conveniente. Promuovendo la collaborazione in modo trasversale", ha dichiarato Lorenzo Mineo, Vice President, Power Systems di Schneider Electric. "Stiamo affrontando sfide fondamentali, come i limiti di capacità della rete dei data center. In Schneider Electric ci impegniamo costantemente a promuovere l'innovazione, per realizzare una rete più intelligente e sostenibile per le generazioni future".

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

Scopri nuove prospettive su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione del futuro su Schneider Electric Insights .

Seguici:

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi