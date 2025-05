Schneider Electric lancia il programma Impact Buildings con il suo primo sito a Dubai

Stezzano (BG), 29 maggio 2025 – Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell'energia e dell'automazione, ha inaugurato il suo primo Impact Building a Dubai, nell’ambito del nuovo programma Impact Buildings.

Come azienda più sostenibile al mondo, Schneider Electric mira a promuovere la sostenibilità attraverso il proprio patrimonio immobiliare commerciale globale, utilizzando le soluzioni, i software e i servizi EcoStruxure™ all’avanguardia, come EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Building Data Platform e Planon Integrated Workplace Management.

L’interconnessione di queste soluzioni favorirà sostenibilità, resilienza ed efficienza, oltre a migliorare l’esperienza degli occupanti; esse dimostrano in concreto come la combinazione di elettrificazione e digitalizzazione - definita "Elettricità 4.0" da Schneider Electric- possa trasformare gli edifici in strutture di nuova generazione.

The NEST, il nuovo ufficio di Schneider Electric a Dubai (Emirati Arabi Uniti), si estende su oltre 10.000 mq, accoglie più di 1.000 dipendenti ed è sede del primo Schneider Electric Global Innovation Hub, un'area immersiva dove i clienti possono vedere in azione le soluzioni EcoStruxure™. Ospiterà anche un Training Center dedicato a clienti e partner, con un focus sull’empowerment giovanile, sviluppando talenti locali e fornendo alle nuove generazioni le competenze necessarie per guidare il futuro energetico del Paese.

The NEST prevede una riduzione del consumo energetico del 37% rispetto al precedente sito, con un risparmio stimato di 572 tonnellate di emissioni di CO₂, equivalenti al consumo elettrico annuo di circa 77 abitazioni1.

Considerando che gli edifici sono responsabili del 37% delle emissioni globali di anidride carbonica, Schneider Electric sta fissando un nuovo standard, mostrando a clienti e partner come le sue tecnologie possano dare vita a spazi intelligenti e sostenibili. L’Impact Buildings Program sarà esteso nei prossimi 18 mesi ad altri nuovi siti e a edifici esistenti tramite retrofit, creando un modello per gli edifici del futuro.

Manish Kumar, Executive Vice President, Digital Energy di Schneider Electric, ha dichiarato: “Stiamo dando concretezza alle nostre parole e creando la visione di ciò che è possibile realizzare trasformando i nostri stessi edifici per dimostrare che devono evolversi per rispondere alle esigenze del business di domani. È arrivato il momento di ripensare il concetto stesso di edificio. Stiamo plasmando un futuro in cui gli edifici non si limitano a esistere ma si adattano in modo intelligente e si connettono perfettamente al tuo business, alle tue persone e alla tua missione. Con EcoStruxure™ e il software enterprise Planon, stiamo ridefinendo il modo in cui gli edifici vengono gestiti.

Olivier Blum, Chief Executive Officer di Schneider Electric, ha aggiunto: "TheNEST è più di un edificio. È una dichiarazione d'intenti. Siamo onorati di aver inaugurato questo progetto simbolico negli Emirati Arabi Uniti, che dimostra come digitalizzazione ed elettrificazione possano accelerare gli obiettivi nazionali di zero emissioni, creando al contempo ambienti di eccellenza mondiale in cui le persone possono collaborare, innovare e crescere insieme. Questo nuovo hub di Dubai è il primo del programma Global Impact Buildings di Schneider Electric e dimostra come tecnologie intelligenti e connesse possono rivoluzionare l'ambiente costruito, stabilendo nuovi standard per spazi commerciali innovativi e sostenibili, che hanno come priorità il benessere degli occupanti".

1 Nota dell’editore: calcolatore di equivalenze di gas serra | US EPA

The NEST

Con una superficie di oltre 10.000 mq e 29 sale dedicate, 90 sale riunioni, 36 aree di progetto, 360 postazioni di lavoro e un anfiteatro dedicato, l'hub di Dubai è progettato per promuovere collaborazione e flessibilità. The NEST ospita anche il primo Innovation Hub di Schneider Electric a Dubai - uno spazio immersivo e interattivo che mette in mostra le tecnologie più avanzate per l'elettrificazione, l'automazione e la digitalizzazione, dove clienti, partner e stakeholder possono interagire con le soluzioni di Schneider Electric per l’industria, le infrastrutture, i data center, gli edifici e le abitazioni. Questo Hub ospita dimostrazioni dal vivo della tecnologia Digital Twin per edifici, soluzioni per edifici e data center e dell'AVEVA Unified Operations Center, per mostrare ai visitatori queste tecnologie in azione.

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l'efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d'avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive.

