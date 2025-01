Schneider Electric presenta l'UPS Galaxy VXL: il sistema di protezione dell’alimentazione ad alta densità più compatto del mercato, pensato per AI, Data Center e carichi elettrici di grande entità

Il nuovo UPS ultracompatto offre una protezione avanzata per infrastrutture critiche, quali i data center AI-ready, impianti del settore semiconduttori, impianti produttivi industriali, edifici del terziario

Un innovativo design ad alta densità e un'architettura tollerante ai guasti massimizzano la disponibilità, per offrire fino al 99% di efficienza minimizzando il costo totale di proprietà (TCO)

L’UPS dispone di funzionalità di sicurezza fisica e cybersecurity evolute, strumenti di monitoraggio remoto.

Stezzano (BG), XX gennaio 2025 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato oggi il lancio del nuovo Galaxy VXL, un UPS trifase da 500-1250 kW (400V), altamente efficiente, compatto, modulare, scalabile e ridondante, completo di funzionalità avanzate di cybersecurity, software e sicurezza fisica.

Con un ingombro di appena 1,2 m² e una densità di potenza fino a 1042 kW/m², Galaxy VXL definisce un nuovo standard di tecnologie UPS evolute, sostenibili ed efficienti. Già disponibile anche in Italia, questa soluzione offre i massimi livelli di prestazioni energetiche per applicazioni quali data center di colocation e hyperscale, infrastrutture critiche di grandi dimensioni, sistemi elettrici di edifici commerciali e industriali.

Una soluzione compatta ed efficiente per carichi intensivi

Grazie al suo design unico – compatto, ad alta densità e adatto ai carichi di lavoro AI - Galaxy VXL massimizza i tempi di attività e la disponibilità per i sistemi infrastrutturali a più alta intensità energetica: aumenta l'efficienza operativa ed energetica e contribuisce a ridurre al minimo il costo totale di proprietà (TCO) per i clienti. Galaxy VXL può fornire fino a 1,25 MW in un footprint di 1,2 m² in un singolo telaio e fino a 5 MW installando 4 unità in parallelo.

La tecnologia brevettata di Galaxy VXL permette di raggiungere fino al 99% di efficienza in modalità eConversion e fino al 97,5% in modalità a doppia conversione; l’UPS offre protezione energetica di classe 1.

Riduzione degli spazi e flessibilità modulare

Con un ingombro ridotto del 52% rispetto alla media del settore, il design scalabile e modulare di Galaxy VXL consente livelli di ridondanza N+1, riuscendo ad aumentare la disponibilità del sistema di ben 10 volte. Inoltre, grazie alla sua architettura modulare, i clienti possono ottimizzare la spesa CapEx acquistando i moduli a mano a mano che aumentano le esigenze.

Compatibile con batterie agli ioni di litio e VRLA, Galaxy VXL include la funzione Live Swap che consente interventi di manutenzione veloci e senza interruzioni, aumentando resilienza e flessibilità. L’UPS può essere monitorato a distanza con il software EcoStruxure IT di Schneider Electric, con funzionalità di sicurezza evolute e tramite connessioni ethernet certificate secondo i più recenti standard IEC 62443-4-2, per garantire una gestione remota completamente protetta.

“L’adozione di sistemi infrastrutturali di grandi dimensioni e la dipendenza del mercato da essi sta crescendo a una velocità mai vista prima: è cruciale che i clienti possano utilizzare le tecnologie più sostenibili, resilienti ed efficienti per proteggere i loro sistemi critici e, allo stesso tempo, minimizzare l’impatto ambientale ed energetico” ha dichiarato Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems, Schneider Electric. “Il nostro nuovo UPS Galaxy VXL unisce un design compatto, innovativo e altamente efficiente e funzionalità di sicurezza evolute, per offrire la miglior protezione al mondo a un’ampia gamma di applicazioni AI, data center e industriali. Offriamo un’affidabilità senza precedenti per i carichi di lavoro ad alta densità del futuro”.

Caratteristiche chiave dell’UPS Galaxy VXL

L'UPS Galaxy VXL di Schneider Electric è stato progettato per offrire densità di potenza da record e un'architettura di alimentazione pronta per l'intelligenza artificiale e i carichi di lavoro più intensivi.

Design modulare, scalabile e ad alta densità: con una densità di 1042 kW per metro quadrato, i clienti possono impiegare un UPS modulare da 1,25 MW in un singolo telaio e aggiungere moduli, in modo incrementale, per investire in modo flessibile. Con 4 unità in parallelo si offrono 5 MW in soli 4,8 m 2 .

con una densità di 1042 kW per metro quadrato, i clienti possono impiegare un UPS modulare da 1,25 MW in un singolo telaio e aggiungere moduli, in modo incrementale, per investire in modo flessibile. Con 4 unità in parallelo si offrono 5 MW in soli 4,8 m . Ingombro ridotto : con 1,2 m 2 , Galaxy VXL migliora del 52% l’ingombro rispetto alla media del mercato, offre completo accesso frontale e nessuno spazio posteriore, per utilizzare meglio spazio ed energia.

: con 1,2 m , Galaxy VXL rispetto alla media del mercato, offre completo accesso frontale e nessuno spazio posteriore, per utilizzare meglio spazio ed energia. Efficienza e sostenibilità: Galaxy VXL offre un'efficienza fino al 99% in modalità eConversion e fino al 97,5% in modalità doppia conversione. Il suo ingombro ridotto consente di ridurre le materie prime e gli imballaggi e include la modalità SPoT (Smart Power Test) per il test di UPS e moduli di potenza, con conseguente risparmio di energia elettrica.

Galaxy VXL offre e fino al 97,5% in modalità doppia conversione. Il suo ingombro ridotto consente di ridurre le materie prime e gli imballaggi e include la modalità SPoT (Smart Power Test) per il test di UPS e moduli di potenza, con conseguente risparmio di energia elettrica. Riduzione di CapEx e OpEx: il miglioramento dell'efficienza operativa ed energetica riduce i costi per l’elettricità, la facilità di assistenza e manutenzione si traduce in costi di manodopera inferiori per un migliore TCO.

il miglioramento dell'efficienza operativa ed energetica riduce i costi per l’elettricità, la facilità di assistenza e manutenzione si traduce in costi di manodopera inferiori per un migliore TCO. Design rinforzato e resistente: Galaxy VXL utilizza schede a rivestimento conforme, sopporta una corrente di cortocircuito di 100kA e dispone di un kit antisismico opzionale.

Galaxy VXL utilizza schede a rivestimento conforme, sopporta una corrente di cortocircuito di 100kA e dispone di un kit antisismico opzionale. Sicurezza e cybersecurity migliorate: Galaxy VXL è certificato secondo i più recenti standard di sicurezza IEC 62443-4-2 e include la tecnologia Live Swap per consentire la sostituzione dei moduli di potenza, senza tempi di inattività.

Galaxy VXL è certificato secondo i più recenti standard di sicurezza IEC 62443-4-2 e include la tecnologia Live Swap per consentire la sostituzione dei moduli di potenza, senza tempi di inattività.

Perfetto per i data center prefabbricati: con il suo ingombro ridotto, l’elevata efficienza e i costi inferiori Galaxy VXL potrà supportare in modo resiliente i data center prefabbricati del futuro.

Aumentare l'offerta per soddisfare la crescente domanda di sistemi AI da parte dei clienti

Per rispondere alla crescente domanda di sistemi AI, Schneider Electric ha aumentato la capacità produttiva in diversi impianti a livello mondiale, con una capacità annuale di produzione per Galaxy VXL UPS che supererà le 9.000 unità nel 2025.

Inoltre, Galaxy VXL UPS sarà disponibile anche presso la fabbrica Schneider Electric di Sant Boi (Barcellona), dove costituirà la “spina dorsale” per la resilienza di tutta la gamma di soluzioni prefabbricate modulari per data center ad alta capacità di calcolo che vengono costruite nello stabilimento.

Galaxy VXL UPS è già disponibile. Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di Schneider Electric.

