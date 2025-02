Schneider Electric supera gli obiettivi di sostenibilità per il 2024

Si avvicina il termine del programma quadriennale Schneider Sustainability Index

Avanzano anche gli obiettivi locali di sostenibilità per l’Italia e le iniziative per la decarbonizzazione delle attività nel nostro paese

Rueil-Malmaison (Francia)/ Bergamo, 20 febbraio 2025 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, oggi ha pubblicato i dati sulle sue performance di sostenibilità per l’ultimo trimestre del 2024, in parallelo con la pubblicazione dei i risultati finanziari del 2024.

L’azienda ha ottenuto un punteggio di 7,55 su 10 nel suo programma SSI (Schneider Sustainability Impact), superando l’obiettivo di 7,40 punti fissato per la fine del 2024.

Monitorare e comunicare i progressi fatti sugli 11 impegni globali che compongono il Sustainability Impact – inclusi gli impegni locali presi in ogni paese in cui l’azienda è presente - è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che Schneider si pone per tutte le dimensioni ESG – ambiente, società e governance.

“Nel 2024 TIME e Statista hanno riconosciuto a Schneider Electric il titolo di azienda più sostenibile al mondo. Poi, all’inizio di quest’anno, abbiamo ricevuto lo stesso titolo anche da Corporate Knights, nel quadro della loro classifica Global 100 – e siamo la prima azienda che ne ha conquistato il vertice per due volte. Questi risultati di rilievo e gli altri riconoscimenti in ambito ESG che abbiamo ottenuto ci spingeranno ad arrivare ancora più in alto” ha commentato Chris Leong, Chief Sustainability Officer di Schneider Electric. “Nel 2025 si chiuderà anche il quadriennio in corso del nostro programma Sustainability Impact: siamo determinati a trasformare le nostre ambizioni in azioni concrete. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma con il supporto del nostro ampio ecosistema, delle nostre persone e dei nostri Impact Maker – ovvero tutte le realtà che ci scelgono per crescere e allo stesso tempo generare un impatto positivo sulla società e sul pianeta – avremo successo” .

Di trimestre in trimestre, Schneider procede verso gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei suoi clienti. Dal 2018 a oggi - grazie ai suoi prodotti efficienti dal punto di vista energetico, software e servizi – i clienti hanno potuto risparmiare ed evitare 679 milioni di tonnellate di CO 2 .

I 1000 più importanti fornitori di Schneider, che partecipano al programma Zero Carbon Project, hanno fatto importanti progressi nell’adozione di iniziative per l’efficienza energetica e nella transizione alle energie rinnovabili e, alla fine del 2024, avevano ridotto complessivamente del 40% le loro emissioni.

Inoltre, tutti i fornitori di Schneider Electric prendono impegni anche riguardo all’adozione di standard di lavoro dignitosi, all’offerta di retribuzioni eque, di ambienti di lavoro sicuri e con condizioni lavorative in costante miglioramento. In appena un anno la percentuale di fornitori che rispettano i rigorosi standard di Schneider è passato dal 21% di fine 2023 al 63% di fine 2024.

L’impegno per la promozione di pratiche aziendali etiche si inquadra nella più ampia missione di Schneider Electric, che si propone di produrre un impatto positivo a livello globale. L’azienda ha superato con un anno di anticipo l’obiettivo di offrire a almeno 50 milioni di persone accesso ad energia elettrica pulita e affidabile, raggiungendo quota 53,4 milioni alla fine del 2024.

Schneider promuove progetti per l’elettrificazione nelle aree rurali – per esempio con l’installazione di microgrid alimentate con energia solare nei paesi africani, contribuendo a migliorare la qualità della vita e supportando l’economia locale. In questo quadro ha un ruolo importante anche la formazione: l’obiettivo è offrire formazione tecnica sulla gestione dell’energia. A fine 2024 erano state coinvolte nelle iniziative del programma Youth Education & Enterpreneurship, che si rivolge ai giovani per fornire competenze chiave che li preparano per lavorare in ambito energetico e di sostenibilità, oltre 824.000 persone. Per la fine del 2025, l’obiettivo è arrivare a un milione.

Oltre a quanto riportato sopra, si segnala che nel 2024 Schneider Electric è stata inclusa per il quattordicesimo anno consecutivo nel ranking DJSI Word Index, è stata inclusa nella A list di CDP e ha ottenuto un rating AAA da MSCI ESG; inoltre, la più recente valutazione di EcoVadis ha guadagnato a Schneider la medaglia di platino.

Italia: obiettivi locali e decarbonizzazione del business

Ogni paese in cui Schneider Electric è presente ha stabilito anche degli obiettivi locali che fanno pienamente parte del programma Schneider Sustainability Index (SSI).

Nel 2021 Schneider Electric ha preso impegni di sostenibilità sociale, legati al volontariato aziendale a favore della comunità e alla formazione dei giovani.

Nel 2024 circa 600 dipendenti Schneider che hanno partecipato ad attività di volontariato ambientale e sociale a favore di 10 realtà del terzo settore, portando a oltre 2.500 il totale delle persone che dal 2021 si sono impegnate in questa azione.

Nel quadro della collaborazione con scuole tecniche, università e centri di formazione professionale, nel 2024 Schneider Electric ha coinvolto 2.100 studenti e studentesse in accademie formative sui temi dell’efficienza energetica, sostenibilità e industria digitale, anche grazie al supporto di 80 dipendenti che hanno partecipato come volontari alle attività. Dal 2016, Schneider ha raggiunto con le iniziative di formazione 16.000 giovani.

Novità del 2024 è l’accordo siglato con la Fondazione CNOS – FAP ETS , che raggruppa i centri di formazione dei Salesiani Don Bosco in Italia: il progetto punta a coinvolgere 5.000 studenti in 5 anni, con attività rivolte anche ai Neet e all’orientamento verso i percorsi di studio STEM, grazie anche al supporto tecnologico all'avanguardia che Schneider Electric ha fornito.

Riguardo alla sostenibilità ambientale, il contributo dell’Italia si dispiega per supportare tutti gli obiettivi di sostenibilità globale stabiliti da Schneider Electric.

Nel quadro della decarbonizzazione dei siti commerciali e produttivi, per la fine del 2025 saranno 7 i siti commerciali italiani decarbonizzati, cui si aggiunge un sito industriale a zero CO2. I progetti più importanti in corso riguardano l’efficientamento e l’elettrificazione della sede centrale di Stezzano (BG) e dell’impianto di Casavatore (NA).

Schneider alimenta tutti i siti italiani con energia al 100% da fonti rinnovabili

A fine 2024 le emissioni di CO 2 dell’azienda erano diminuite del 77% e l’efficienza energetica complessiva era aumentata del 15% rispetto ai livelli misurati nel 2019

il recupero degli scarti (“zero waste to landfill”) arriva al 100%;

l’impegno per la Biodiversità ha portato all’eliminazione della plastica monouso nell’80% dei siti italiani.

Infine, nel quadro dell’impegno di lungo termine del gruppo per la parità di opportunità, si segnala che Schneider Electric Italia ha ottenuto nel settembre 2024 la certificazione per la parità di genere (UNI PDR 125:2022)

Per tutti i dettagli sul programma Schneider Sustainability Impact e per i risultati del quarto trimestre e dell’anno è possibile consultare il report full-year.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.