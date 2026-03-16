Sconti fino al 90% per l'anniversario di AliExpress mentre il canale Brand+ cresce grazie alle anteprime tecnologiche esclusive e garanzie sul miglior prezzo

HANGZHOU, Cina, 16 marzo 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress, il marketplace internazionale di vendita al dettaglio online, ha annunciato oggi una vendita mondiale in occasione dell'anniversario, in programma dal 16 al 25 marzo. Sulla scia del successo del canale Brand+, lanciato lo scorso anno, la piattaforma rafforza il proprio impegno volto a offrire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, con una "Garanzia del miglior prezzo" su articoli di marca verificati, oltre a importanti sconti sul sito.

Confronto diretto dei prezzi e garanzia

Per l'anniversario di quest'anno, la vendita offre ai consumatori un valore particolarmente vantaggioso sui prodotti premium tramite due iniziative principali. In primo luogo, la piattaforma ha introdotto un sistema di confronto dei prezzi locali su una serie di prodotti best-seller, come le cuffie Sony WF-1000XM5 in Spagna e l'aspirapolvere Dreame H13 PRO in Polonia. In entrambi i casi, i prezzi di vendita applicati sono inferiori del 50% circa rispetto a quelli dei principali concorrenti locali.

In secondo luogo, la Garanzia del miglior prezzo di Brand+ offre un livello di sicurezza ulteriore. Se entro una settimana dall'acquisto un cliente trova lo stesso prodotto verificato sul canale Brand+ a un prezzo inferiore su una piattaforma concorrente, AliExpress rimborserà la differenza fino a un massimo di 50 €.

Sconti significativi e vantaggi esclusivi

Oltre all'offerta di marchi di alta qualità, gli acquirenti di tutto il mondo possono beneficiare di sconti fino al 90% sul sito. In Spagna, gli sconti arrivano fino all'80%, con prodotti della categoria "Local+" con la garanzia di consegna entro tre giorni e ulteriori fino a 33 € per i pagamenti tramite PayPal. In Polonia, i clienti possono usufruire di vantaggi esclusivi sui pagamenti, tra cui uno sconto di 20 PLN su ordini superiori a 100 PLN per i nuovi utenti PayPo, e uno sconto di 40 PLN su acquisti superiori a 200 PLN nelle giornate del 16 e 22 marzo. In Messico, la promozione raggiunge il suo massimo apice con maxi sconti fino al 90%, offrendo ai clienti offerte particolarmente vantaggiose.

I marchi tecnologici di alta qualità scelgono AliExpress Brand+ per i loro debutti a livello globale

La rapida crescita dell'ecosistema è caratterizzata da una serie di importanti lanci di prodotti, tra cui l'esclusivo debutto a livello globale del robot tagliaerba Anthbot Genie e la presentazione dello smartphone Realme 16 Pro+, oltre a importanti novità da parte di marchi come Laresar.

Per festeggiare queste collaborazioni, dal 18 al 21 marzo si svolgerà un evento immersivo denominato "Tech Feast" nella piazza esterna del centro commerciale Príncipe Pío di Madrid. Protagonista dell'evento sarà Unitree, un cane robot che si esibirà in "dimostrazioni di danza" della durata di 10 minuti ogni due ore, per far conoscere il futuro dell'ingegneria "hardcore". Questa mostra interattiva presenta anche una linea di alto livello come iLife e Fifine, offrendo ai consumatori europei un'esperienza diretta della domotica di nuova generazione.

Informazioni su AliExpress

Fondata nel 2010, AliExpress è una piattaforma di e-commerce globale, volta a offrire un'esperienza di acquisto migliore a centinaia di milioni di consumatori in oltre 200 Paesi e regioni. Oltre alla versione in lingua inglese, la piattaforma AliExpress è disponibile in altre 15 lingue. AliExpress fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

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