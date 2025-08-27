Scrivere Libri con l’AI: BookBench™ è il 1° Benchmark per classificare le Intelligenze Artificiali migliori nella scrittura

Milano, 27.08.2025 – Bruno Editore annuncia BookBench™, il primo benchmark indipendente progettato per rispondere a una domanda cruciale per il mondo editoriale: qual è la migliore Ai per scrivere un libro? Ideato da Giacomo Bruno (autore di 35 libri, editore di oltre 1.200 autori e 2,5 milioni di clienti serviti), BookBench™ introduce test replicabili, criteri editoriali trasparenti e risultati pubblici con classifiche e video dimostrativi.

Per tutti coloro che desiderano scegliere in modo informato la tecnologia con cui scrivere e pubblicare, BookBench™ mette alla prova i modelli lungo un percorso editoriale completo: dai titoli al sommario, dalla leggibilità alla coerenza, fino al capitolo e al libro completi. Ogni fase prevede punteggi chiari e una valutazione editoriale finale.

“Con BookBench™ passiamo dai pareri ai dati: stesse regole per tutti, valutazioni comparabili e criteri replicabili” afferma Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore. “L’obiettivo è dare a autori ed editori uno strumento oggettivo per scegliere il modello giusto in base a qualità, costi, tempi e affidabilità sul lungo testo.”

I 10 parametri ufficiali di BookBench™:

Titolo: Originalità, impatto ed efficacia nella creazione di titoli accattivanti

Sommario: Chiarezza e accuratezza nel mappare il contenuto

Stile: Qualità della forma, formattazione e fluidità del testo

Contenuto: Coinvolgimento emotivo e qualità narrativa

Lunghezza: Capacità di rispettare i limiti di parole richiesti

Leggibilità: Facilità di comprensione e fluidità del testo con indice Gulpease

Umanità: Controlli per originalità e non rilevabilità del contenuto AI

Capitolo: Capacità di scrivere un capitolo completo di 10.000 parole

Libro: Capacità di produrre un libro completo di 40.000 parole

Token: Gestione input/output e coerenza del contesto

Novità assoluta per il settore: oltre ai consueti valori di “contesto in token”, BookBench™ misura in modo pratico quante parole si possono caricare effettivamente in input nei prompt e quante parole vengono prodotte in uscita dai modelli. Un indicatore concreto — mai dichiarato prima dalle aziende AI — decisivo per la fattibilità di capitoli e libri completi.

“Misuriamo la resa reale: input massimi caricabili, output ottenibili, stabilità del contesto e qualità editoriale sul lungo periodo” aggiunge Bruno. “È il tipo di trasparenza che mancava a chi lavora davvero con i libri.”

Il progetto BookBench™ è online in italiano e inglese:

Italiano: https://www.bookbench.net/it/

Inglese: https://www.bookbench.net

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all'Editoria ed è il creatore di BookBench™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

