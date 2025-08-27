circle x black
Roma, 26enne fermato per stupro in parco Tor Tre Teste avrebbe violentato anche un'altra donna

Poche ore prima della cattura, l'uomo avrebbe abusato di una 44enne avvicinata con la scusa di una sigaretta alla fermata dell'autobus in via Prenestina

Caserma carabinieri
27 agosto 2025 | 18.30
Redazione Adnkronos
Il 26enne di origine gambiana fermato per aver stuprato una donna di 60 anni al parco di Tor Tre Teste all'alba di domenica, avrebbe violentato anche un'altra donna: una 44enne italiana, avvicinata dall'uomo con la scusa di una sigaretta mentre attendeva l’autobus in via Prenestina.

La donna sarebbe stata trascinata con la forza in un vicolo su un cumulo di rifiuti, costretta a subire una violenza andata avanti per ore. Sempre all'alba, come era stato il 24 agosto. A inchiodarlo proprio la descrizione fatta ai carabinieri della Stazione Monte Mario dalla donna di 44 anni, medicata con il protocollo rosa dai sanitari del policlinico Gemelli.

Anche lei ha raccontato di un uomo di colore, con il cappellino e gli stessi abiti con i quali una telecamera di videosorveglianza lo avrebbe poi ripreso. Poche ore più tardi, il fermo da parte dei militari della Stazione di Tor Tre Teste e dalla Compagnia Casilina, con l'accusa di rapina con violenza sessuale, ai danni della donna 60enne e, su disposizione della Procura della Repubblica, la denuncia in quanto gravemente indiziato di essere l'autore dell'ulteriore episodio di violenza sessuale.

