Segway Powersports presenta l'AT10 W MUD all'EICMA 2025

MILANO, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, azienda innovatrice a livello mondiale nel settore dei fuoristrada intelligenti e dei sistemi di guida connessi, ha recentemente lanciato l'AT10 W MUD all'EICMA 2025 di Milano. Il nuovo ATV è progettato appositamente per la guida su fango profondo, zone umide e sentieri difficili, abbinando prestazioni elevate a funzioni intuitive per aiutare sia gli appassionati e sia i professionisti ad andare più lontano in condizioni difficili con maggiore controllo e sicurezza.

L'AT10 W MUD è dotato di un gruppo propulsore altamente performante da 97 CV che fornisce una spinta potente e immediata, supportata da un ampio assetto per la stabilità e da 320 mm di altezza da terra per superare radici e sporgenze. Un argano standard da 2.041 kg garantisce un'estrazione affidabile quando l'attraversamento è più profondo del previsto. La macchina è configurata per guadare fino a un metro di profondità, con un impianto di aspirazione, sistema di protezione elettrica e misure di drenaggio che consentono immersioni ripetute nel fango e in acqua stagnante.

I componenti e gli accessori personalizzabili possono essere adattati per essere impiegati tutto l'anno. Pneumatici specifici per il fango e una robusta geometria del telaio garantiscono trazione e stabilità per supportare l'esperienza di guida. È possibile anche aggiungere uno spazzaneve per le operazioni invernali, una protezione sottoscocca, un paraurti posteriore e un bagagliaio che aumentano la durata e la flessibilità del carico per un utilizzo frequente e intensivo. Il circuito di raffreddamento ottimizzato è progettato per ridurre le temperature a cui è esposto il pilota per molte ore, migliorando il comfort durante i lunghi viaggi di lavoro o di piacere.

Le funzioni intelligenti costituiscono un elemento fondamentale dell'esperienza d'uso dell'AT10 W MUD e di tutti i prodotti Segway Powersports. I guidatori possono connettersi all'app Smart Moving, abilitare la navigazione e la comunicazione, visualizzare i progressi fatti con il sistema di guida a mappa fuoristrada e associare sistemi audio per caschi o auricolari Bluetooth per rimanere sempre in contatto.

L'AT10 W MUD è versatile e progettato per eccellere in un'ampia gamma di profili utente. I proprietari terrieri e le squadre forestali ne apprezzano l'affidabilità nell'erogazione di potenza e l'eccezionale flessibilità di percorso. Gli amanti del fuoristrada del fine settimana possono divertirsi in tutta sicurezza su fango profondo e su terreni stretti e difficili da gestire, dove l'ATV rimane prevedibile e stabile. Per i guidatori competitivi, l'AT10 W MUD è stato messo a punto per garantire le prestazioni elevate anche nei tratti in cui è più difficile mantenere trazione e visibilità.

Oltre all'AT10 W MUD, Segway Powersports ha presentato all'EICMA una vasta gamma di prodotti – ATV, veicoli utilitari e sportivi side-by-side e veicoli da strada. La collezione riflette il focus dell'azienda su telai ad alta resistenza, gruppi propulsori perfezionati, servosterzo elettronico e software incentrato sul pilota, sottolineando la tecnologia fondamentale Segway per i veicoli sportivi outdoor e i suoi prodotti unici e all'avanguardia.

Informazioni su Segway Powersports

Nel 1999 Segway ha trasformato la micromobilità con il rivoluzionario Personal Transporter, accendendo la curiosità mondiale sul futuro del trasporto personale. Con la mission "Simply Moving" Segway si impegna a semplificare il modo in cui persone e merci si muovono, migliorando l'efficienza e potenziando l'esperienza complessiva della vita quotidiana. Da decenni Segway detta nuovi standard nel trasporto su breve distanza e nella robotica di consumo, spingendo costantemente i confini dell'innovazione. Oggi Segway è pioniera del futuro della mobilità grazie a tecnologie all'avanguardia, offrendo prodotti innovativi che riaffermano il nostro modo di muoverci.

