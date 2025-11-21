circle x black
Sei Continenti, Blogger in Cammino nell'Hubei, Dialoghi con il Fiume Yangtze

21 novembre 2025 | 14.48
WUHAN, Cina, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il Fiume Yangtze ha dato vita a una splendida e radiosa civiltà. L'Hubei è la provincia con il tratto più lungo del fiume Yangtze, e la storica cultura Jingchu rappresenta un'eccezionale espressione della cultura del Yangtze stesso.

Nata dall'acqua e con l'acqua come tramite. Quest'estate e autunno si è svolto l'evento significativo "Different Rivers, Same Heart•Tour of Jingchu". CnHubei.com ha invitato sei blogger provenienti da Europa, Asia, Nord America, Sud America, Africa e Oceania. Seguendo il Fiume Yangtze come filo conduttore, hanno esplorato il Jingchu, offrendo le loro prospettive uniche per presentare la "Canzone del Fiume Yangtze" della nuova era e intonare la "Sinfonia del Grande Fiume" dello scambio di civiltà a livello mondiale.

I blogger dei sei continenti sono partiti da Qichun, Hubei, inebriati dal profumo di artemisia. Hanno visitato la Torre della Gru Gialla a Wuhan, attraversato le antiche mura della città di Jingzhou, sperimentato il Kung Fu Tai Chi a Wudang e ammirato lo straordinario paesaggio delle Tre Gole, incontrando così la ricca e variegata cultura dello Yangtze nell'Hubei.

Brian González, un argentino che vive e studia in Cina da oltre dieci anni, ha visitato la Torre della Gru Gialla, dove ha dipinto e scritto con grande entusiasmo.

AARON, spagnolo, ha sperimentato la moxibustione della medicina tradizionale cinese a Qichun, città natale del celebre medico Li Shizhen, esclamando con entusiasmo: "È così confortevole!".

A Jingzhou, la coreana Amin ha sperimentato la trasformazione in "Sun Shangxiang" e, vedendo il Fiume Yangtze, ha commentato: "La vastità del Fiume Yangtze mi fa sentire la grande forza vitale".

Paul Mike Ashton, statunitense, ha impersonato un "Guangong straniero" mentre esplorava le antiche mura di Jingzhou, visitando l'amico americano, il "coach straniero" Jack, nel Palazzo Yuxu sul Monte Wudang.

A Yichang, Hubei, l'imponente Diga delle Tre Gole si erge come un drago che blocca il fiume. Il giovane egiziano Khaled_yyuan, tenendo in mano l'asta della barca, ha esclamato: "La Diga delle Tre Gole è davvero maestosa e spettacolare!".

L'australiana Anna Christine ha imparato con impegno a cantare canzoni popolari dell'Hubei nella Galleria del Fiume Qing a Yichang, lamentandosi ripetutamente della loro difficoltà, pur riconoscendo che sono molto radicate nella vita quotidiana e dichiarando il suo grande apprezzamento per esse.

Fiumi diversi, armonie di civiltà. Il fiume e il mare crescono insieme, l'Hubei trova un'anima affine. Khaled_yyuan ha concluso: "Anche se veniamo da paesi diversi, siamo tutti figli del fiume. Il mondo è grande, ma noi siamo vicini".

YouTube Link：https://www.youtube.com/watch?v=it_z6NQo5JQ

Video - https://www.youtube.com/watch?v=it_z6NQo5JQ

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sei-continenti-blogger-in-cammino-nellhubei-dialoghi-con-il-fiume-yangtze-302623214.html

