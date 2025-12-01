SEOZoom celebra 10 anni e annuncia la nuova era della SEO+GEO: ufficiali gli strumenti AI-driven e nasce l’Osservatorio sul Futuro Digitale

Napoli, 1 dicembre 2025 - Il 12 dicembre segnerà un passaggio importante per SEOZoom , la piattaforma italiana dedicata al marketing digitale che festeggerà il suo decimo anniversario presentando la sua ultima evoluzione. Dopo una lunga fase di test aperti alla community, la suite uscirà ufficialmente dalla beta introducendo la versione definitiva di SEO+GEO, il nuovo modello operativo che integra attività SEO tradizionali e ottimizzazione per i motori generativi. In occasione dell’evento, sarà inoltre istituito l’Osservatorio sul Futuro Digitale, un think-tank indipendente dedicato a studiare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sui comportamenti di ricerca e sull’intero ecosistema informativo.

Un think-tank per interpretare la nuova ricerca guidata dall’AI

L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento nazionale per comprendere come l’AI stia trasformando il rapporto tra utenti, informazioni e piattaforme. A guidarlo sarà un Comitato Scientifico composto da esperti del digitale, dell’imprenditoria e della ricerca, presenti alla convention del 12 dicembre. L’iniziativa intende fornire analisi, dati e scenari utili a istituzioni, aziende e professionisti, contribuendo a definire le traiettorie evolutive del “Nuovo Google”, in un contesto in cui modelli generativi e risposte sintetiche stanno ridisegnando la fruizione delle informazioni.

Secondo le prime rilevazioni infatti, l’AI sta già riducendo l’esposizione organica in diversi settori, sostituendo gli elenchi di link con risposte sintetiche che concentrano l’attenzione su poche fonti considerate affidabili. I comparti più interessati sono Salute (39,2% delle ricerche con risposta AI) e Finanza (18,4%), mentre Turismo (5,5%) e Food (8,6%) mostrano una minore esposizione.

La suite SEO+GEO diventa ufficiale: i tool AI-driven entrano nello standard

La presentazione della versione stabile della piattaforma segna l’ingresso formale degli strumenti AI-driven sviluppati da SEOZoom nel modello operativo dei brand: l’AI Engine Predittivo, che consente di stimare la rilevanza dei contenuti prima della pubblicazione, e il GEO Audit, lo strumento che permette di analizzare come le principali AI (ChatGPT, Gemini, Perplexity e Google AI Overview) rappresentano un brand online.

I tool SEO e GEO di SEOZoom diventano ora elementi centrali della suite grazie ai migliaia di professionisti che hanno contribuito a perfezionare la versione beta. «Lo sviluppo interno e il confronto con la community sono da sempre il nostro DNA» afferma Ivano Di Biasi, fondatore di SEOZoom. «Il decennale è l’occasione per presentare gli strumenti con cui accompagneremo aziende e professionisti nella nuova era della SEO+GEO».

Una piattaforma italiana orientata alla diffusione di competenze e tecnologie digitali

Fondata in Italia da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, SEOZoom è oggi utilizzata da oltre 25.000 brand e operatori del digitale. Oltre allo sviluppo della suite SEO+GEO, l’azienda porta avanti un’attività formativa strutturata attraverso l’Academy che propone percorsi dedicati all’evoluzione del search e dell’Intelligenza Artificiale. La missione è favorire l’accesso a dati, strumenti e tecnologie avanzate, contribuendo alla crescita delle competenze digitali nel mercato italiano.

