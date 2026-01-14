La Danimarca ''continua a rafforzare la sua presenza militare in Groenlandia''. Lo ha annunciato il ministro della Difesa della Danimarca Troels Lund Poulsen all'Afp, mentre crescono le pressioni degli Stati Uniti sulla Groenlandia. "Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia, ma ci concentreremo anche maggiormente all'interno della Nato per effettuare più esercitazioni e per una maggiore presenza della Nato nell'Artico", ha dichiarato il ministro poche ore prima di un incontro tra funzionari groenlandesi, danesi e statunitensi alla Casa Bianca sul futuro della Groenlandia.

Oggi vertice alla Casa Bianca

Intanto oggi il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance parteciperà all'incontro in programma tra i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia e il segretario di Stato Usa Marco Rubio.

il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha ricordato che l’incontro è stato richiesto da Danimarca e Groenlandia per discutere di persona gli ultimi sviluppi relativi alla Groenlandia, dopo le dichiarazioni sempre più assertive dall'amministrazione, incluso il presidente Donald Trump, sulle ambizioni di controllo del territorio.

Oggi sono previsti anche colloqui fra esponenti di Groenlandia, Isole Faroe e Danimarca. Il governo danese ha convocato i colloqui, che si svolgono ogni due anni, dei comitati di contatto per gli esteri, la sicurezza e la difesa con i governi delle Faroe e della Groenlandia. Vi prenderà parte, oltre alla premier danese Mette Frederiksen, il premier della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen. "Questi tre Paesi hanno l'opportunità di discutere della situazione politica ed economica", ha spiegato il governo danese. Sempre domani sono previsti i colloqui fra gli inviati Usa, Marco Rubio e JD Vance, con i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia.

Nell'articolato mosaico diplomatico, il ministro della Difesa danese Poulsen incontrerà lunedì 19 il segretario generale della Nato Mark Rutte per discutere della sicurezza dell'Artico.

Ieri il premier Jens-Frederik Nielsen ha affermato: "Una cosa deve essere chiara a tutti, la Groenlandia non vuole appartenere agli Stati Uniti, non vuole essere governata dagli Stati Uniti, non vuole essere parte degli Stati Uniti. Scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi e che è parte del Regno di Danimarca".