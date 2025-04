Serie A – Lazio-Roma: derby della Capitale sul filo dell’equilibrio L’Atalanta, vincente a 2,00 su Sisal.it, prova a respingere il Bologna

Roma, 11 aprile 2025 – “Quello di domenica sarà il mio ultimo derby da allenatore”. Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha confermato che, quella del 13 aprile, sarà la sua ultima stracittadina della carriera. Sir Claudio, quando siede sulla panchina della squadra del cuore, ha un record perfetto contro la Lazio: cinque vittorie in altrettanti confronti. L’ex tecnico, tra le altre, del Leicester vorrebbe chiudere con l’ennesimo successo ma è consapevole della complessità dell’impresa: gli esperti Sisal, infatti, vedono la sua Roma leggermente favorita, 2,60, contro il 2,80 dei biancocelesti mentre si sale a 3,10 per il pareggio. Sfida che viaggia sull’equilibrio, come dimostrano gli ultimi 6 derby dove, al massimo, sono state segnate due reti: uno scenario offerto a 1,65. Molta incertezza su chi segnerà il primo gol della partita: la Lazio che sblocca la gara si gioca a 2,10, la Roma a 2,00. Stavolta il derby della Capitale non conta solo per la supremazia cittadina ma anche per un posto in Europa: nessuno tirerà indietro la gamba tanto che un’espulsione, a 2,55, e un rigore, a 2,65, potrebbero diventare protagonisti del match. A proposito di protagonisti: i ragazzi di Baroni puntano decisi sul Taty Castellanos, in gol a 3,00, ma anche su capitan Mattia Zaccagni, decisivo con gol o assist a 2,45. I giallorossi, orfani di Paulo Dybala, sperano nella prima rete in un derby di Artem Dovbyk, scenario in quota a 3,00, ma anche in una giornata di gloria per Matias Soulé: l’argentino che si prende la scena con gol o assist è dato a 2,70.

Il secondo big match di giornata mette di fronte Atalanta e Bologna, distanziate da un punto, che si giocano il terzo posto in Serie A. La Dea, reduce da tre sconfitte consecutive, è pronta al riscatto secondo gli esperti Sisal: Retegui e compagni partono favoriti a 2,00, il blitz rossoblù si gioca a 3,75 mentre si scende a 3,40 per il pareggio. L’Atalanta ha una striscia aperta, in Serie A, di otto risultati consecutivi dove solo una delle due squadre ha trovato il gol: l’ennesimo No Goal stagionale è in quota a 1,95. Entrambe le formazioni praticano un calcio offensivo e così le marcature potrebbero arrivare o dalla panchina, a 2,25, o da fuori area, a 2,50. Attenzione poi a un eventuale intervento del VAR, offerto a 3,50. Mateo Retegui, a segno a 2,25, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori con Ademola Lookman, assist a 4,50, che lo supporterà. Santiago Castro, a 3,50, proverà a guidare il Bologna alla vittoria al pari di capitan Riccardo Orsolini, gol o assist a 2,50.

L’Inter capolista, vincente a 1,33, è favoritissima contro il Cagliari, blitz a 10, al pari del Napoli, dato a 1,30, che lunedì sera ospita l’Empoli, in quota a 10. Il Venezia, tre punti a 1,70, si gioca le ultime chance di salvezza ricevendo il fanalino Monza, trionfo a 5,25. Non possono sbagliare nemmeno Verona e Genoa: il successo gialloblù è dato a 3,00 mentre quello del Grifone a 2,60.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

