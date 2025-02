Serie A – Napoli-Inter, Conte e Inzaghi si giocano lo scudetto al Maradona La Lazio, vincente a 3,50 su Sisal.it, sogna lo sgambetto al Milan

Roma, 28 febbraio 2025 – Tutto in 90 minuti. O quasi. Sabato pomeriggio il Maradona si accende per la sfida scudetto tra Napoli e Inter che potrebbe valere una gran fetta di titolo. Le prime due forze della Serie A, una contro l’altra, in un match che promette spettacolo e intensità. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoriti a 2,40 contro il 3,25 dei padroni di casa mentre si scende a 3,10 per il pareggio. L’incrocio tra le due migliori difese del campionato, nonché le formazioni che hanno realizzato il maggior numero di clean sheet, 12 a testa, fanno pendere la bilancia verso l’Under, offerto a 1,65, rispetto all’Over, dato a 2,10. Ecco quindi che un essenziale ma efficace 1-0 si gioca a 9,25 per il Napoli mentre lo stesso risultato esatto in favore dell’Inter è in quota a 7,50. Attenzione però anche a un non impossibile 1-1, uscito nei due incroci più recenti e che pagherebbe 6 volte la posta. Si parlava di intensità tanto che un’espulsione a 5,00 e un rigore a 2,85 sono assolutamente nelle corde del match. Ma in che arco temporale si potrebbe sbloccare la sfida? L’ipotesi più probabile, offerta a 3,25, è nel primo quarto d’ora di gioco. Tanti, tantissimi i possibili protagonisti ma, naturalmente, c’è grande attenzione su Romelu Lukaku, ex di lusso della sfida: Big Rom nel tabellino dei marcatori si gioca a 3,00. Sul versante opposto, naturalmente, c’è un Lautaro Martinez che ha ritrovato la confidenza con il gol e far male al Napoli è dato a 2,75.

Da una formazione meneghina all’altra perché il Milan, reduce da due sconfitte consecutive, ha forse l’ultima chance di rientrare nella lotta per il quarto posto. Ma la Lazio, avversario di giornata e attualmente quinta, ha tutte le intenzioni di centrare la seconda vittoria, in 36 anni, nella San Siro rossonera. Gli esperti Sisal, però, vedono i ragazzi di Conceiçao, simbolo degli anni d’oro dei biancocelesti di Cragnotti, favoriti a 2,05 mentre si sale a 3,50 sia per la vittoria capitolina che per il pareggio. A differenza del Maradona, qui sono attese tante reti visto che la Combo Goal + Over 2,5 è offerta a 2,00. I gol potrebbero arrivare sia da fuori area, a 3,25, che con qualche giocatore che parte dalla panchina, a 2,50. Attenzione poi sia a un eventuale Ribaltone, si gioca a 7,00, che a un intervento del VAR, in quota a 3,00. Si preannuncia una sfida tra i maggiori fuoriclasse delle due squadre, Christian Pulisic e Mattia Zaccagni. L’americano si candida a protagonista con gol o assist a 1,97 mentre si sale a 2,70 per ammirare una rete o un passaggio vincente del capitano laziale.

La Roma, quattro vittorie nelle ultime cinque e reduce da tre clean sheet consecutivi, ospita il lanciatissimo Como: giallorossi vincenti a 1,85, blitz lariano a 4,25. Giornata da tre punti, sulla carta, per Atalanta e Juventus: la Dea, a 1,20, ospita il Venezia il cui primo successo lontano dal Penzo pagherebbe 15 volte la posta; i bianconeri, trionfo a 1,27, ospitano nel Monday Night il Verona, il cui successo si gioca a 12 e che, nella sua storia, non ha mai espugnato il campo dei torinesi.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

