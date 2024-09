Serie A, quote nerazzurre per il derby di Milano. Juventus-Napoli in bilico, Juric favorito all'esordio

Quinta giornata di fuoco: gli analisti puntano sull'Inter (a 1,62) e sui bianconeri (2,20), la nuova Roma cerca il primo successo stagionale contro la capolista

Roma, 20 settembre 2024 - Dopo il debutto in Champions League, Inter e Milan si apprestano a vivere il primo derby della stagione in Serie A. La parentesi europea contro le inglesi ha lanciato messaggi opposti: l’Inter, strappando un punto in casa del City, ha rafforzato autostima e consapevolezza, mentre il Milan contro il Liverpool ha dimostrato ancora lacune e fragilità. Anche per questo, gli esperti di Planetwin365 vedono i nerazzurri nettamente favoriti a 1,62 contro il 5,15 dei rivali e il 4,10 del pareggio. Gli scommettitori sembrano pensarla allo stesso modo: il segno «1» è stato scelto nel 57% delle giocate, il 24% ha optato per il pari, mentre il 19% crede nel colpo di Fonseca. I precedenti più recenti premiano Inzaghi: l’Inter ha vinto gli ultimi sei derby contro il Milan in tutte le competizioni, con uno score complessivo di 14-2. E vincendo domenica sera potrebbe essere la prima ad ottenere sette successi di fila nella storia dei derby della Madonnina. Over 2,5 e Goal, arrivati negli ultimi due incontri, sono in vantaggio a 1,65 su Under 2,5 e No Goal, offerti a 2,11. Lautaro Martinez, ancora a caccia del primo gol stagionale, spera di sbloccarsi nel derby, ipotesi in lavagna a 2,35, mentre si sale a 2,50 per Thuram, finora sempre a segno contro il Milan. Tra i rossoneri spicca Morata a 3,65, con Leao e Pulisic che seguono a 4,25 e 4,65.

Non solo Inter-Milan nel menù della quinta giornata. Sabato alle 18 la Juventus, dopo il 3-1 al PSV, riceve il Napoli. Conte torna allo Stadium da avversario e con un punto di vantaggio in classifica, per merito delle tre vittorie di fila conquistate contro Bologna, Parma e Cagliari. Gli analisti di Planetwin365 puntano però sul fattore campo: bianconeri favoriti a 2,20, Napoli dato a 3,41, pareggio a 3,25. Le quote sono in controtendenza rispetto alle ultime nove sfide in campionato, vinte sei volte dal Napoli. In questo caso prevale il segno Under 2,5 (1,65) sull’Over 2,5 (2,11): la Juventus, infatti, ha mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro sfide di campionato; gli ultimi due scontri diretti a Torino, inoltre sono terminati 1-0 e 0-1. Equilibrio totale, invece, tra Goal e No Goal, opzioni entrambe a 1,85. Tra i marcatori si preannuncia un duello tra Vlahovic e Lukaku: il serbo, che a settembre in Serie A ha la peggior media-gol personale (0.28 reti a partita su 18 gare), è in vantaggio a 2,35, mentre il belga, che contro la Juve ha perso cinque volte su sette in campionato, rincorre a 3,35.

Molta pressione per la Roma. Dopo il clamoroso esonero di De Rossi, la panchina è stata affidata a Juric che, nonostante una situazione in subbuglio e il poco tempo a disposizione per preparare la partita, parte favorito su Planetwin365, a 1,60 contro la capolista Udinese, offerta a 5,55. Tradizione favorevole ai giallorossi contro i friulani, con 18 vittorie negli ultimi 22 incontri in campionato e una media di 1.82 gol a partita nei cento precedenti. La Roma ha bisogno di ritrovare la vena realizzativa (solo due reti nelle prime quattro giornate): Dovbyk si è sbloccato a Genova ed è il favorito a 2,25, mentre Dybala – 11 gol all’Udinese in carriera – segue a 2,85. Pericolo principale per la difesa capitolina sarà senza dubbio Thauvin, che ha iniziato alla grande la stagione trascinando i suoi con tre reti e un assist: un altro centro vale 4,50. Sfida interessante anche tra Fiorentina e Lazio: al Franchi i padroni di casa partono avanti a 2,26 contro il 3,23 dei biancocelesti e il 3,30 del pareggio. Strada in discesa, invece, per l’Atalanta, che chiuderà la quinta giornata lunedì sera affrontando in casa il Como: la vittoria della Dea paga 1,43, mentre il colpo dei lombardi si gioca a 6,98.