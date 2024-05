Serie A – Torino-Bologna, sfida nel segno dell’equilibrio. Zapata, primo marcatore 5,00 su Sisal.it, pronto a lanciare i granata

Roma, 02 maggio 2024 – Una per rilanciarsi, dopo una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato. L’altra per blindare definitivamente il quarto posto e una qualificazione in Champions League che sarebbe storica. La quartultima giornata di Serie A si apre con Torino-Bologna match che viaggia sul filo dell’equilibrio da sempre. Basti pensare che, solamente nella massima divisione, sono state giocate 131 sfide: 46 vittorie granata, 45 vittorie emiliane e 40 pareggi. Gli esperti Sisal ritengono i padroni di casa favoriti a 2,70, contro il 2,80 dei rossoblù mentre si sale a 3,00 per il pareggio. Le emozioni non mancheranno a differenza dei gol visto che l’Under, a 1,52, si fa ampiamente preferire all’Over, in quota a 2,40: previsione normale visto che sette degli ultimi dieci incroci si sono conclusi con meno di tre reti complessive. L’intervento del VAR, a 3,25, potrebbe diventare un fattore al pari di un’autorete, si gioca a 9,00, ma anche di un legno colpito, offerto a 2,00.

Duvan Zapata, leader dell’attacco del Torino, sa bene come si segna al Bologna: il bomber colombiano, 5 reti complessive ai felsinei, ha colpito la formazione oggi allenata da Thiago Motta con tre maglie diverse, Udinese, Sampdoria e Atalanta. Inoltre, particolare da non trascurare, ogni qualvolta Zapata ha colpito, la sua squadra ha sempre vinto: Duvan primo marcatore è offerto a 5,00. Gli ospiti, dal canto loro, sanno che gran parte delle chance di uscire con i tre punti dall’Olimpico di Torino passano dai piedi di Joshua Zirkzee, 12 gol e 7 assist in stagione, e già segno nella gara di andata: un’altra perla dell’olandese è data a 3,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa