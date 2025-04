Serie A – Tudor prova a tenersi la panchina della Juventus ma Conte incalza: il ritorno di Antonio alla Continassa a 2,50 su Sisal.it

Roma, 23 aprile 2025 – Cinque partite al termine del campionato e la panchina della Juventus, al pari di quella di Milan e Roma, non ha ancora un padrone per il prossimo anno. Se rossoneri e capitolini stanno sfogliando la margherita perché né Conceiçao né Ranieri torneranno nella stagione a venire, in casa Juve la situazione è ben diversa perché Igor Tudor, subentrato a Thiago Motta, sta provando a tenersi stretta la panchina bianconera. L’approdo alla prossima Champions League sarebbe un asso non da poco che l’ex tecnico, tra le altre, di Verona e Lazio potrebbe mettere sul piatto con la dirigenza torinese. Al momento Tudor, secondo gli esperti Sisal, è il favorito, a 2,00, per guidare ancora Locatelli e compagni il prossimo anno.

Il tecnico croato dovrà però guardarsi da un suo vecchio compagno di squadra: Antonio Conte. I due hanno condiviso per sei anni lo spogliatoio della Juventus ed entrambi hanno il DNA bianconero. L’ex CT dell’Italia è impegnato nella lotta scudetto alla guida del Napoli ma, indipendentemente da come finirà la stagione, la sua permanenza al Maradona è tutt’altro che certa. Le dichiarazioni dell’ultimo weekend hanno lasciato il segno tanto che Conte e De Laurentiis, a fine anno, si metteranno a tavolino: un ritorno alla Continassa, alla guida della squadra del cuore, si gioca a 2,50.

In questa lotta a due prova a inserirsi Roberto Mancini. Il Mancio non allena una squadra di club dal 2018 ed è pronto a tornare in sella dopo l’esperienza alla guida dell’Arabia Saudita. L’ingresso dell’ex capitano della Sampdoria come nuovo condottiero della Juventus è offerto a 5,00.

Appaiono più staccati al momento sia Gian Piero Gasperini, a 9,00, che Stefano Pioli, in quota a 12. I tifosi bianconeri però non perdono le speranze di vedere sulla loro panchina il loro ex numero 21, Zinedine Zidane. Il ritorno di Zizou a Torino pagherebbe 33 volte la posta.

