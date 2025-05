Sicurezza & Formazione di Nicola Nocera: “Consulenza evoluta per aziende proiettate verso l'eccellenza”

L’azienda amplia i propri servizi con corsi su misura e il prossimo debutto della PNL certificata

Roma, 15/05/2025. In un mercato in continua trasformazione, dove la competitività si gioca sempre più sulla preparazione del personale e sulla cultura della sicurezza, Sicurezza & Formazione di Nicola Nocera si afferma come partner strategico per le aziende che puntano alla crescita strutturata e consapevole.

Dopo un decennio di esperienza maturata al fianco di imprese pubbliche e private, la S&F evolve il proprio modello di consulenza integrata ampliando l’offerta formativa: al fianco dei consolidati corsi sulla sicurezza sul lavoro e sull’organizzazione aziendale, è in arrivo un nuovo percorso di alta formazione basato sulla Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), disciplina di cui Nicola Nocera è non solo grande appassionato, ma anche docente certificato.

L'approccio della S&F si fonda su una formazione altamente personalizzata, disegnata sulle caratteristiche dell’azienda cliente, delle sue dinamiche interne e degli obiettivi di medio-lungo termine. Dai corsi sulla sicurezza aziendale alla consulenza documentale, dalla formazione frontale ai percorsi blended con moduli in presenza e in e-learning, Sicurezza & Formazione propone soluzioni flessibili, sempre aggiornate e certificate secondo gli standard normativi italiani ed europei.

Con il lancio imminente dei nuovi corsi di PNL – che saranno accompagnati da rilascio di licenza ufficiale Master Practitioner – la S&F punta a offrire alle aziende uno strumento innovativo per rafforzare le capacità comunicative, la gestione del team, il mindset dei leader e la resilienza organizzativa. “La PNL non è solo crescita personale”, spiega Nicola Nocera, “ma un vero potenziatore delle dinamiche aziendali: migliora la leadership, il problem solving, la negoziazione e la gestione dei conflitti”.

Questa nuova offerta si rivolge sia a manager e imprenditori, sia a figure operative e responsabili HR, in un’ottica di trasformazione concreta della cultura d’impresa.

Accreditata da enti istituzionali, attiva in Italia e all’estero con sedi anche a Miami, Londra e Dubai, S&F continua ad essere sinonimo di affidabilità e qualità. Con una struttura in espansione ed un network di professionisti in costante aggiornamento, l’azienda guidata da Nicola Nocera conferma la propria vocazione all’eccellenza.

Ogni progetto formativo viene accompagnato da una consulenza dedicata che permette alle aziende di ottenere benefici tangibili, migliorando le condizioni di lavoro, riducendo i rischi, incrementando la produttività e costruendo un’identità aziendale più solida e moderna.

