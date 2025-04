Sicurezza & Formazione di Nicola Nocera: “Espansione internazionale con nuove sedi a Miami e Dubai”

L’azienda italiana amplia la sua rete globale con due nuove sedi nei principali hub globali

Roma, 14/04/2025.Sicurezza & Formazione di Nicola Nocera, azienda italiana leader nel settore della consulenza e formazione sulla sicurezza sul lavoro, annuncia l’apertura di due nuove sedi internazionali, a Miami (Stati Uniti) e Dubai (Emirati Arabi Uniti), nel corso del primo trimestre del 2025. Con queste aperture, la rete del brand – già presente a Londra – si estende a due centri nevralgici, rafforzando ulteriormente la sua presenza all’estero.

Miami e Dubai sono considerate due piazze strategiche a livello mondiale. La prima, porta d’ingresso verso il mercato americano e ponte ideale tra Nord e Sud America, è un hub internazionale in forte crescita, rinomato per il suo dinamismo economico e la vivace comunità imprenditoriale. La seconda, Dubai, rappresenta il fulcro del Medio Oriente, metropoli avveniristica simbolo di innovazione e ambizione senza limiti, situata al crocevia tra Oriente e Occidente e affermatasi come centro finanziario e culturale cosmopolita.

L’obiettivo di questa espansione è di potenziare il network dell’azienda ed accrescere la capacità di servire la clientela internazionale. Grazie alle nuove sedi, Sicurezza & Formazione potrà operare con risorse ed uffici direttamente nei mercati di riferimento, garantendo consulenza e formazione calibrate alle normative e alle esigenze specifiche di ciascun territorio. Il gruppo punta così a creare sinergie con nuovi collaboratori locali e ad offrire un supporto ancora più tempestivo e personalizzato ai propri partner e clienti nel mondo.

“L'espansione in due città chiave come Miami e Dubai segna un traguardo fondamentale nel nostro percorso di crescita”, ha dichiarato Nicola Nocera, fondatore di Sicurezza & Formazione. “Essere presenti in questi hub cruciali ci permette di avvicinarci ulteriormente ai nostri clienti e partner internazionali, diffondendo la cultura della sicurezza sul lavoro e della formazione di qualità su scala mondiale. Questo passo ci consente anche di avviare nuove collaborazioni con professionisti del posto, arricchendo il nostro network ed attingendo alle migliori pratiche a livello globale.”

Fondata da Nicola Nocera, imprenditore con una consolidata esperienza nel settore, Sicurezza & Formazione ha ottenuto negli ultimi anni un crescente riconoscimento a livello intercontinentale, espandendo la propria presenza in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. L’azienda si distingue per un’offerta a 360 gradi nell’ambito della formazione e della consulenza: organizza corsi su un’ampia gamma di tematiche – dalla sicurezza sul lavoro alle certificazioni ISO, dalla formazione linguistica a quella informatica – erogati con metodologie didattiche innovative e flessibili, tra cui e-learning e videoconferenza. Questo approccio all’avanguardia, con un costante aggiornamento dei contenuti normativi e tecnologici, consente di fornire competenze sempre al passo con i tempi e di superare le barriere geografiche nella fruizione della formazione.

Oggi Sicurezza & Formazione di Nicola Nocera può contare su un team trasversale di oltre 420 professionisti e su un portafoglio di decine di aziende clienti distribuite tra Italia ed estero. Di recente l’azienda è inoltre entrata nell’albo fornitori di alcune tra le più prestigiose multinazionali mondiali, a riprova della fiducia verso la qualità dei suoi servizi. Nel 2024 la società ha conseguito la certificazione ISO 9001 ed è stata inserita tra le Eccellenze Italiane, riconoscimenti che attestano un impegno quotidiano volto all’eccellenza.

In vista di questa ulteriore espansione, Sicurezza & Formazione invita aziende e professionisti ad entrare nella sua rete internazionale. I clienti interessati a innalzare i propri standard di sicurezza e formazione – e i formatori o consulenti desiderosi di collaborare con un gruppo in forte crescita – possono contattare l’azienda attraverso il sito ufficiale (www.sefnocera.it) o i canali dedicati, per esplorare le nuove opportunità di partnership e sviluppo professionale offerte dal network mondiale di Sicurezza & Formazione.

Contatti per la stampa: www.sefnocera.it

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

