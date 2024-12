Il 5 dicembre al TiburTec Hub di Roma un evento dedicato ad esplorare le sinergie tra le sfide di ESG (Enviromental, Social e Governance) e le opportunità della AI (Intelligenza Artificiale).

Roma, 3 dicembre 2024.Una intera giornata dedicata all’esplorazione delle interconnessioni e sinergie tra i due temi attualmente più rilevanti e strategici, ovvero tra le tematiche ESG e le evoluzioni della Intelligenza Artificiale, con uno speciale focus sull’identificazione delle opportunità di business, dei vettori di crescita economica ed aumento della profittabilità, nonché dei sistemi per aumentare la competitività del sistema paese e fare ricorso alla finanza a supporto degli investimenti: giovedì 5 dicembre torna l’evento organizzato da Nextamina che, ormai alla sua terza edizione, si conferma come un appuntamento fisso per gli addetti al settore.

Dalle ore 9:30 alle 17:00, lo Spazio Eventi di TiburTec Hub a Roma (via Giacomo Peroni 452, zona Tecnopolo Tiburtino) ospiterà “Sinergie tra ESG e IA: Etica, Business, Investimenti e Innovability”: talk e tavole rotonde con i massimi esperti e leader del settore per discutere di strategie, rischi ed opportunità legati alle possibili interazioni tra l’Intelligenza Artificiale con le sfide della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L'evento è dedicato a imprenditori, manager, startup, istituzioni finanziarie, enti e a tutti i soggetti interessati ai profondi cambiamenti e trasformazioni nel mondo del business indotti dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale e dalla adozione dei principi ESG.

Gli obiettivi sono molteplici: offrire visibilità alle startup emergenti che integrano IA e sostenibilità; esplorare le sinergie tra innovazione tecnologica e responsabilità ambientale, promuovere la co-creazione di opportunità di business nei nuovi scenari e fornire una piattaforma esclusiva di networking per i leader del settore.

Anche quest’anno Nextamina - boutique di consulenza strategica specializzata in business, tecnologia e finanza - promuove l'incontro tra stakeholder aziendali, istituzionali e della finanza accogliendo negli spazi del TiburTech Hub di Roma autorevoli speaker in rappresentanza di aziende quali Iren, Terna, Banca Aletti, Intesa Sanpaolo, Municipia, SK Servizi, Simbiosi e DeA Capital.

Interverranno Marco Mizzau (Senior Advisor Private Equity), Roberto Arosio (Head Investments & WM Banca Aletti Gruppo Banco BPM), Enrico Maria Carlini (Grid Planning, Interconnections & Permitting Director) e Luca Dal Fabbro (Presidente IREN).

Le due tavole rotonde nella sessione pomeridiana ospiteranno Stefano De Capitani (CEO Municipia Gruppo Engineering), Piero Manzoni (CEO Simbiosi), Giulio Iannece (Chief Marketing & Strategy Officer Service Key Group), Luca Aresu (Managing Director Infrastructure & Real Asset DeA Capital) e Raffaele Lucariello (Area Manager Mid Corporate & SME Intesa Sanpaolo).

Faciliteranno il dibattito Danilo Troncarelli e Alessandro Bartoli, Managing Director di Nextamina e il Prof. Stefano Pogutz Direttore del MBA full time di SDA Bocconi School of Management e Docente di Corporate Sustainability all’Università Bocconi.

Durante l’evento ci sarà spazio per un pitch contest che vedrà protagoniste le migliori startup ESG & IA selezionate al termine della call4startup lanciata da Nextamina e TiburTecHub lo scorso ottobre. In palio 40.000,00 € per la startup vincitrice, ovvero quella che dimostrerà maggiore solidità in relazione ai criteri di innovatività, fattibilità del progetto, team e potenziale di scalabilità. L’obiettivo è sostenere ed affiancare startup innovative nel loro processo di crescita in logica di Open Innovation.

Per info: nextamina.com/it