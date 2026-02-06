Sky Labs firma un accordo di distribuzione esclusiva con Otsuka Pharmaceutical per "CART BP pro" in Giappone

SEUL, Corea del Sud, 6 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs Inc. (CEO: Jack Byunghwan Lee) ha annunciato il giorno 6 di aver firmato un accordo di distribuzione esclusiva con Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) per il suo dispositivo di monitoraggio della pressione arteriosa a forma di anello, "CART BP pro", destinato al mercato di ospedali e cliniche in Giappone.

L'accordo fa seguito al memorandum of understanding (MoU) sottoscritto dalle due aziende nel dicembre 2024. Sky Labs aveva inizialmente esplorato opportunità di espansione globale tramite Otsuka Pharmaceutical Korea; l'introduzione da parte della filiale coreana ha poi portato a discussioni e negoziazioni formali con la sede centrale globale di Otsuka. Questa collaborazione rappresenta un caso di successo di open innovation, in cui una start-up coreana ha utilizzato la filiale locale di una multinazionale come ponte per instaurare una partnership diretta con la sede globale.

Otsuka è una società farmaceutica globale che fornisce un'ampia gamma di soluzioni mediche in tutto il mondo ed è considerata una delle aziende più affidabili nel panorama sanitario giapponese. Grazie alla partnership con Otsuka e allo sfruttamento della sua profonda competenza nel settore cardiovascolare, nonché della sua estesa rete di distribuzione, Sky Labs mira a raggiungere una popolazione di pazienti più ampia e ad accelerare l'adozione di CART BP pro in ospedali e cliniche in tutto il Giappone.

Il numero di pazienti affetti da ipertensione in Giappone è stimato in circa 43 milioni. Di questi, circa il 29% non riesce a ottenere un adeguato controllo della pressione arteriosa nonostante il trattamento, mentre si ritiene che circa il 33% non sia consapevole della propria condizione.1 Inoltre, poiché i profili anomali della pressione arteriosa nelle 24 ore e l'ipertensione notturna sono associati a un aumento del rischio di danni d'organo e di malattie cerebrovascolari, l'importanza clinica del monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore è in costante crescita. Alla luce di queste esigenze cliniche e dell'ampia popolazione di pazienti, si prevede che CART BP pro contribuirà in modo significativo alla gestione dei pazienti ipertesi in Giappone, dalla diagnosi accurata allo sviluppo di strategie terapeutiche ottimali fino alla valutazione sistematica dell'efficacia del trattamento.

CART BP pro ha già dimostrato la propria solidità tecnologica con risultati concreti nel mercato coreano. Dopo aver ottenuto l'approvazione come dispositivo medico dal Ministero coreano per la Sicurezza degli Alimenti e dei Farmaci (MFDS) nel 2023, il dispositivo ha ricevuto nel 2024 il riconoscimento per il rimborso da parte del sistema di assicurazione sanitaria nazionale.

Attualmente, il dispositivo viene prescritto per il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore (ABPM) in oltre 1.700 strutture mediche in tutto il Paese, inclusi ospedali di terzo livello, superando le 150.000 prescrizioni cumulative in appena un anno dal lancio sul mercato nazionale. Questo solido storico di utilizzo e l'affidabilità clinica dimostrata nella pratica medica reale sono stati fattori chiave per la conclusione di questo accordo di distribuzione esclusiva.

I misuratori di pressione arteriosa convenzionali utilizzano un bracciale gonfiabile per applicare pressione e limitare temporaneamente il flusso sanguigno, causando spesso disagio, dolore e disturbi del sonno durante le misurazioni notturne.

Al contrario, CART BP pro utilizza la tecnologia di fotopletismografia (PPG) per misurare la pressione arteriosa senza l'uso del bracciale. Ciò consente ai pazienti di effettuare misurazioni in modo confortevole durante le attività quotidiane e il sonno, mentre i professionisti sanitari possono ottenere dati stabili per la definizione di piani terapeutici appropriati.

Jack Byunghwan Lee, CEO di Sky Labs, ha dichiarato:«A partire dal nostro ingresso nel mercato giapponese, continueremo a validare la nostra tecnologia unica di monitoraggio della pressione arteriosa a livello globale, compiendo un deciso passo avanti come leader nel settore mondiale del monitoraggio della pressione arteriosa».

Informazioni su Sky Labs https://skylabs.io/en/

Fondata nel settembre 2015, Sky Labs è un'azienda di tecnologia sanitaria che sviluppa e gestisce "CART", un dispositivo medico e una piattaforma a forma di anello per il monitoraggio dei pazienti affetti da malattie croniche. Dopo il lancio del primo CART nel 2020 per il monitoraggio della fibrillazione atriale tramite segnali cardiaci acquisiti da sensori ottici, l'azienda ha progressivamente ampliato le proprie capacità tecnologiche. Nel 2023, Sky Labs ha ottenuto l'approvazione come dispositivo medico per "CART BP pro", un monitor a forma di anello progettato per la misurazione della pressione arteriosa nelle 24 ore. Nel 2024, CART BP pro è stato riconosciuto dal Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) nell'ambito della procedura medica esistente di "monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore" (codice di rimborso: E6547) ed è attualmente prescritto in ospedali e cliniche in tutta la Corea. Inoltre, nel settembre 2025 l'azienda ha lanciato "CART BP", una versione consumer del monitor di pressione arteriosa a forma di anello, disponibile tramite il proprio store online ufficiale e altri canali digitali.

Informazioni su Otsuka www.otsuka.co.jp/en/

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. è un'azienda globale di healthcare che si concentra sul potenziale di ogni individuo per migliorare il benessere. Le sue attività medicali forniscono trattamenti e soluzioni diagnostiche per la salute fisica e mentale, mentre il business nutraceutico supporta il mantenimento e il miglioramento della salute quotidiana. I prodotti e i servizi distintivi di Otsuka si basano su evidenze scientifiche e sono guidati dalla filosofia aziendale: "Otsuka – persone che creano nuovi prodotti per una salute migliore in tutto il mondo".

Contatti stampaInok Jung – inok.jung@skylabs.ioBomi Lee – bomi.lee@skylabs.io

1 Fonte: The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Elevated Blood Pressure and Hypertension 2025 (JSH2025)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675/5751946/Sky_Labs_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sky-labs-firma-un-accordo-di-distribuzione-esclusiva-con-otsuka-pharmaceutical-per-cart-bp-pro-in-giappone-302680531.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.