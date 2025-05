SNAI – Champions League: Inter per la storia, Psg favorito Francesi avanti a 2,25 nei 90’, Inzaghi risponde a 3,30

A Monaco, i nerazzurri si giocano il trofeo, ma devono inseguire in lavagna: stessa quota (3,30) anche per il pareggio, il trofeo nelle mani di Lautaro contando anche supplementari o rigori vale 2,25

Milano, 30 maggio – Una notte per entrare nella storia. A Monaco, l’Inter si gioca la Champions League contro un Psg che parte però favorito nelle quote Snai: nei 90 minuti, i francesi (formalmente squadra di casa) sono avanti a 2,25, con il pareggio e la vittoria della squadra di Simone Inzaghi entrambi offerti a 3,30. Una partita, quella dell’Allianz Arena, che per quello che riguarda il numero di gol – sempre nei tempi regolamentari – sembra indecifrabile: meno di tre (Under) a 1,80, con l’Over a 1,95. Il Goal a 1,70, invece, è più probabile del No Goal a 2,00.

Testa a testa I favori del pronostico a favore della squadra di Luis Enrique si riflettono anche sul testa a testa per chi, comprendendo anche supplementari e rigori, alzerà la coppa: francesi campioni d’Europa a 1,67, con i nerazzurri che seguono a 2,25 per chiudere la stagione con un trofeo dopo aver perso lo scudetto ed essere stati eliminati nella semifinale di Coppa Italia.

Marcatori C’è Dembelé in testa alla classifica dei marcatori più probabili per la finale, a 3,25; in casa Psg seguono Gonçalo Ramos a 3,50 e Kvaratskhelia a 3,75. Lato Inter, invece, guida Lautaro Martinez a 3,65, con alle spalle Thuram a 4,00 e Arnautovic a 4,50. L’1-1 a 6,25 è il risultato esatto con la quota più bassa; seguono l’1-0 a 8,00, lo 0-0 e il 2-1 a 9,50.

Ufficio Stampa

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi