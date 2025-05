SNAI – Champions League: l’Inter a caccia della finale Vittoria nei 90’ a 3,00, passaggio del turno a 2,15

Dopo il 3-3 dell’andata, a San Siro i nerazzurri devono inseguire il Barcellona, avanti a 2,15 nei tempi regolamentari e a 1,70 nel testa a testa per la qualificazione Milano, 5 maggio – Una notte che vale una stagione. Dopo il 3-3 della gara di andata, l’Inter va a caccia della qualificazione alla finale di Champions League, in quella che è a tutti gli effetti una finale, visto che si ripartirà da un punteggio di parità. Tutto in 90 minuti, o forse 120: una ‘finale’ in cui, secondo le quote Snai, il Barcellona parte favorito. La vittoria dei blaugrana nei tempi regolamentari paga 2,15, con l’Inter a ruota a 3,00 e il pareggio – che porterebbe le squadre ai supplementari – a 3,85. Una partita che, dopo il 3-3 di una settimana fa, promette gol e spettacolo, come testimoniato dalle quote basse sia per Over (1,40) e Goal (1,35), opposte a Under (2,70) e No Goal (2,90).

Marcatori Lautaro Martinez non è al meglio, ma guida comunque la lavagna dei probabili marcatori della partita: un gol dell’argentino paga 2,50, seguito da Thuram e Arnautovic a 2,75 e da Taremi a 3,00. Nel Barcellona Lewandowski (che ha saltato la gara di andata) guida a 2,00; dietro il polacco ci sono Ferran Torres a 2,25, Raphinha a 2,50 e Lamine Yamal a 2,75.

Testa a testa Il risultato positivo dell’andata ha abbassato da 2,50 a 2,15 la quota per la qualificazione dell’Inter alla finale; il Barcellona resta avanti, ma ora si trova a 1,70 dopo essere partito a 1,50. Segno che la squadra di Inzaghi c’è e ha tutto il diritto di sperare di andare sabato 31 maggio a Monaco.

