SNAI - Coppa Italia: Bologna favorito sulla Lazio,equilibrio in quota tra Napoli e Como

Tra martedì e mercoledì si completerà il quadro dei quarti: la vittoria di Conte su Fabregas è proposta a 2,50, Italiano a caccia della semifinale contro Sarri

Milano, 9 febbraio – Neanche il tempo di mettersi alle spalle il weekend di campionato che si torna in campo per gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia e decretare le prossime avversarie di Atalanta e Inter.

Napoli-Como Su Snai, i padroni di casa – a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Fiorentina e Genoa in Serie A - sono leggermente favoriti e si giocano a 2,50, mentre si sale a 3,15 per l’«X» che porterebbe la gara ai rigori. Il successo della squadra di Fabregas è fissato invece a 2,90. I betting analyst si aspettano una sfida con pochi gol: l’Under 2.5 è proposto a 1,60, mentre l’Over 2.5 vale 2,20 volte la posta giocata. Più equilibrio invece tra No Goal (1,83) e Goal (1,87). Tra i risultati esatti è in pole l’1-1 a quota 6, mentre si sale a 7,50 per l'1-1 (risultato con cui il Napoli si è già imposto per quattro volte in questa stagione). L’unica vittoria nella storia del Como contro gli azzurri, è arrivata per 2-1 l’anno scorso: un nuovo successo della squadra di Fabregas con questo risultato è fissato 11. Tra i marcatori Rasmus Hojlund - autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa – viene visto a 3,40 davanti a Antonio Vergara (4,90). Tra gli ospiti, occhi puntati su Nico Paz – in gol negli ottavi di finale contro la Fiorentina - fissato a 4,40 con Douvikas che rimane il favorito a 3,90.

Bologna-Lazio Meno equilibrio secondo gli esperti invece per il match tra Bologna e Lazio in programma mercoledì. Su Snai l’«1» si gioca a 2,05, con l’«X» e il «2» fissati rispettivamente a 3,10 e 3,80. Padroni di casa avanti ovviamente anche nel testa a testa: la squadra di Italiano in semifinale è proposta a 1,55, mentre il passaggio del turno dei biancocelesti vale 2,45 volte la posta. L'Under 2.5 (1,53) è avanti sull'Over 2.5 (2,35) così come il No Goal (1,70) rispetto al Goal (2). Nella lavagna marcatori i favoriti sono Santiago Castro e Petar Ratkov offerti rispettivamente a 3,65 e 3,90.

