SNAI – Coppa Italia: derby in semifinale, l’Inter guida a 2,25 Conceiçao risponde a 3,35. Bologna in pole a Empoli

Tra martedì e mercoledì si gioca l’andata delle semifinali, aperta dal match del Castellani con il «2» di Italiano a 1,80. nel derby i nerazzurri favoriti, e avanti anche nelle antepost per la vittoria del trofeo Milano, 31 marzo – La Coppa Italia per tenere vivo il sogno del Triplete o per salvare la stagione. Un trofeo che per Inter e Milan ha un significato diverso, con i nerazzurri primi in campionato e ancora in corsa nelle due coppe, e i rossoneri lontani dalla zona Champions anche dopo la sconfitta di Napoli. Mercoledì a San Siro va in scena il primo atto delle semifinali di Coppa Italia, con la squadra di Conceiçao che formalmente gioca in casa e quella di Inzaghi che nelle quote Snai parte favorita per i primi 90 minuti del doppio confronto: il segno «2» si gioca a 2,25, con il pareggio a 3,20 e l’«1» a 3,35 che si giocano a distanza ravvicinata. Sembra un derby da Over e Goal, come dimostrato dalle due lavagne: almeno tre reti complessive a 1,70 (con l’Under a 2,05), almeno una rete per squadra a 1,53 (No Goal a 2,35). I soliti Lautaro Martinez (2,50) e Thuram (2,75) sono i principali indiziati per un gol a San Siro; il Milan risponde con Gimenez a 3,00, Pulisic a 3,50 e la coppia Abraham-Leao a 4,00. Nel testa a testa per il passaggio del turno, infine, Inter in finale a 1,40, mentre una qualificazione del Milan paga il triplo della posta.

Empoli-Bologna La semifinale meno attesa è quella che aprirà il programma martedì sera al ‘Castellani’. Il Bologna, in piena lotta per un posto in Champions, fa visita a un Empoli che dopo l’impresa in casa della Juventus si divide tra il sogno di giocare la finale di Coppa Italia e l’incubo retrocessione in Serie B. Per la gara di andata non sembrano esserci dubbi, con la squadra di Italiano avanti a 1,80 e quella di D’Aversa a inseguire a 4,75; a metà strada il pareggio a 3,45, con l’Under (1,65) avanti sull’Over (2,10) e il No Goal (1,77) che ha una quota inferiore al Goal a 1,59. Nel testa a testa per il passaggio del turno, Bologna in finale a 1,25, con l’Empoli a 4,00.

Antepost Alla vigilia dell’inizio delle semifinali, l’Inter domina la lavagna antepost a 1,85; il Bologna a 3,25 è la seconda favorita, con il Milan terzo a 4,75 e l’Empoli staccatissimo a 20.

