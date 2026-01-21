SNAI – Europa League: Roma e Bologna per qualificarsi. Tre punti per Gasperini a 1,92, rossoblù avanti a 1,50

I giallorossi ospitano lo Stoccarda: senza Malen e Vaz, un gol di Dybala, Ferguson o Soulé a 2,65. Italiano riceve il Celtic: quote in discesa per tre punti che potrebbero valere aritmeticamente almeno i playoff

Milano, 21 gennaio – A due giornate dalla fine della fase campionato, Roma e Bologna si giocano in 180 minuti la possibilità di proseguire la loro avventura in Europa League. A tre giorni dal big match di campionato contro il Milan, giovedì alle 21 i giallorossi ospitano lo Stoccarda, che in classifica ha gli stessi punti dei giallorossi (12). Gasperini nettamente avanti nelle quote Snai, con il segno «1» a 1,92 che ha un’offerta quasi dimezzata rispetto alla «X» e al «2», rispettivamente a 3,65 e 3,60, con Over e Goal a 1,70 e 1,60 che si fanno preferire all’Under e al No Goal, che valgono 2,00 e 2,20. Senza Malen e Vaz, che non possono essere ancora utilizzati in Europa League, ci sono Dybala, Ferguson e Soulé in cima alla classifica dei possibili marcatori, tutti a 2,65. Nello Stoccarda, occhi su Demirovic e Undav, a segno a 3,40.

Bologna in casa Giocherà in casa, ma alle 18.45, anche il Bologna, che ha un punto in meno della Roma e che riceve il Celtic, già battuto in Scozia dai giallorossi. Un impegno sulla carta abbordabile anche per i rossoblù, favoriti a 1,50; se il pareggio paga 4,25, un colpo del Celtic vale sei volte la posta, con Over e Goal – come nel caso di Roma-Stoccarda – a 1,65 e 1,75 favorite sull’Under a 2,05 e sul No Goal a 1,97. Orsolini il principale indiziato per un gol: l’attaccante azzurro guida a 2,40, con Castro a 2,65 e Dallinga a 2,90.

