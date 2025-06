SNAI – Europeo Under 21: Italia con la Slovacchia per fare il bis, la seconda vittoria azzurra a 1,70

Milano, 13 giugno – In un momento complicato per la Nazionale maggiore, con l’esonero di Spalletti, l’Under 21 prova a regalare sorrisi al calcio italiano. Dopo la vittoria al debutto contro la Romania, gli Azzurrini affrontano la Slovacchia padrona di casa nella seconda partita dell’Europeo. Una partita che vede la squadra di Carmine Nunziata favorita per un altro successo, che sulla lavagna Snai si gioca a 1,70. Se per il pareggio si sale a 4,40, la vittoria slovacca paga quattro volte la posta. Il Goal a 1,57 è nettamente avanti rispetto al No Goal a 2,25, con l’Over a 1,60 che allo stesso modo si fa preferire all’Under a 2,15.

Marcatori Contro la Romania è stato Baldanzi a decidere il match, oltre al portiere Desplanches con un rigore parato. Un altro gol del giocatore della Roma vale 2,85, quota leggermente più alta rispetto al 2,55 di Gnonto e al 2,80 di Ambrosino. Nella Slovacchia occhio a Suslov, giocatore del Verona: un suo gol si gioca a 4,60.

Antepost Dopo la prima giornata della fase a gironi, l’Italia resta la seconda favorita per il primo posto nel Gruppo A: Azzurri davanti a Slovacchia e Romania a 2,50 ma preceduti dalla Spagna a 1,50. Per quello che riguarda la lavagna antepost per il titolo europeo, testa a testa tra Germania (4,50) e Spagna (5,00), con Francia e Inghilterra a 6,00 e la coppia Italia-Olanda a 9,00.

