SNAI – Formula 1: Leclerc ci riprova a Baku: il bis a 4,50. Guida Norris a 2,50, Verstappen crolla a 7,50

Dopo il trionfo di Monza, la Ferrari cerca il bis in Azerbaigian: l’altra Rossa, quella di Sainz, ha la stessa quota del campione del mondo in carica, spera anche Piastri a 5,50

Milano, 12 settembre – Le immagini del trionfo di Monza sono ancora negli occhi di tutti i tifosi della Ferrari. La Rossa, però, non vuole fermarsi e ci riprova in Azerbaigian: Charles Leclerc è il secondo favorito per la vittoria a Baku e sulla lavagna Snai si trova a 4,50. In testa c’è Lando Norris a 2,50, seguito da Oscar Piastri a 5,50 e dalla coppia formata da Carlos Sainz e dal campione del mondo Max Verstappen, entrambi a 7,50: è un momento nerissimo per l’olandese della Red Bull, che non vince da ben sei gare. Due Ferrari sul podio valgono 4,50, il solo Leclerc tra i primi tre scende a 1,55, con Sainz a 3,50.

Qualifiche e libere C’è Norris a guidare anche i tabelloni relativi alle prove libere e alle qualifiche. Il britannico è davanti a tutti nelle libere a 3,00, seguito da Leclerc a 4,00 e da Verstappen a 5,50. Cambiano leggermente le gerarchie per le qualifiche: dietro Norris, stabilmente al comando a 2,50, c’è Leclerc come secondo favorito a 3,50, ma Piastri a 6,00 è davanti a Verstappen, quarto a 7,00.

Antepost I punti che dividono Verstappen e Norris, a otto gare dalla fine del Mondiale, sono diventati 62: ecco perché, settimana dopo settimana, il distacco tra i due nelle antepost per il titolo si riduce. L’olandese comanda ancora a 1,50, ma da dietro Norris spinge e ora si gioca a 2,50.

