SNAI – Formula 1: Leclerc cresce, ma resta staccato Anche in Canada duello Piastri-Norris: l’australiano a 2,25

Milano, 12 giugno – Charles Leclerc ha preso fiducia: secondo posto a Montecarlo, terzo in Spagna, con il monegasco della Ferrari che prova a rilanciarsi dopo le difficoltà di inizio stagione. Il circuito fa tappa in Canada, con le quote Snai che ancora una volta però disegnano un duello tra Oscar Piastri e Lando Norris: il trionfo dell’australiano a Montreal paga 2,25, con il britannico che segue a 2,75. Verstappen – vincitore delle ultime tre edizioni – resta a distanza (5,00), con Leclerc che guadagna qualche punto e parte 10, quota che è la metà di quella di Hamilton, in lavagna a 20. Se quella di tagliare il traguardo davanti a tutti sembra un’impresa, il podio sembra essere invece un obiettivo più alla portata di Leclerc, tra i primi tre a 2,50, con Hamilton a 4,00: davanti, i soliti Norris e Piastri (1,15 per entrambi), con Verstappen a 1,60 e Russell a 3,00. Entrambe le Ferrari a podio si giocano invece a 10, con la Rossa che non trionfa in Canada dal 2018, quando a imporsi fu Sebastian Vettel.

Qualifiche e libere Piastri parte favorito anche per la pole position: il miglior tempo nelle qualifiche vale 2,50, con Norris a 3,00 e Verstappen a 3,50. Nel tabellone relativo al miglior tempo nelle prove libere, invece, sorpasso di Norris (2,50) su Piastri (3,00), mentre Leclerc – offerto in pole a 12 – accorcia in questo caso a 5,00.

Antepost Nel duello tutto McLaren per il titolo mondiale, Piastri – attualmente avanti di 10 punti nella classifica piloti, 186 a 176 – prima del Gp del Canada guida a 1,60, con Norris a 2,50. Verstappen a 7,50 resta l’unico in grado di tenere testa alla coppia in vetta: per trovare un altro pilota bisogna arrivare a Leclerc e Russell a 100.

Contatti:

Snaitech

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434



Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi