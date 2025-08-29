SNAI – Formula 1: Piastri davanti a Norris in Olanda L’australiano a 2,25, il britannico a 2,50. Leclerc insegue a 10

Milano, 29 agosto 2025 – C’è Oscar Piastri in cima alla lavagna Snai per il Gran Premio d’Olanda. L’australiano della McLaren guida il tabellone per la gara in programma domenica a Zandvoort, con una quota di 2,25. Alle spalle del leader della classifica piloti (284 punti) c’è Lando Norris, che insegue a -9 ed è offerto a 2,50. Anche in Olanda, Max Verstappen è l’unico in grado di tenere testa ai due dominatori della stagione: una vittoria del pilota della Red Bull paga 7,50. Ancora attardate le Ferrari, a caccia della prima gioia del 2025: Charles Leclerc parte a 10, Lewis Hamilton a 20, con George Russell (terzo in Ungheria prima del break estivo) in mezzo a 15. Quote più alla portata per il piazzamento sul podio: Leclerc tra i primi tre a 2,25, Hamilton a 4,00. Entrambe le Rosse piazzate nelle prime tre a 10.

Qualifiche e libere Norris e Piastri partono invece alla stessa quota di 2,25 per la pole position: Verstappen terzo incomodo anche in questo caso a 6,50, con Leclerc che prova a farsi largo a 8,00. Quote ‘gemelle’ (2,75) anche per le prove libere, con Leclerc che scende a 5,50 e scavalca Verstappen a 6,50.

Antepost Il distacco tra Piastri e Norris in classifica generale è minimo: le quote antepost per il titolo, quando restano da disputare dieci gare (e nel primo weekend di settembre si corre a Monza) sono però tutte a favore dell’australiano, campione a 1,60. Il britannico, a 2,25, prova a tenersi in scia.

