SNAI – Giro d’Italia: duello Roglic-Ayuso per la maglia rosa Tiberi e Ciccone le speranze azzurre, ma ad alta quota

Lo sloveno a 2,50 e lo spagnolo a 2,75 protagonisti del testa a testa che per i quotisti caratterizzerà le tre settimane al via oggi. Yates a 6,50 chiude il podio Milano, 9 maggio 2025 – Il Giro d’Italia parte dall’Albania. Prime tre tappe all’estero, poi lunedì il trasferimento in Puglia, da dove inizierà un lungo percorso che si concluderà tra tre settimane a Roma, con in mezzo tante tappe di montagna, la prima in Abruzzo a Tagliacozzo (venerdì 16) prima di salire sulle Dolomiti, in un percorso da 3.443 km totali, con 52.350 metri di dislivello.

Antepost Sul tabellone Snai tutto lascia pensare a un testa a testa tra Primoz Roglic e Juan Ayuso: lo sloveno, vincitore dell’edizione 2023 prima del trionfo lo scorso anno del connazionale Pogacar, guida la lavagna a 2,50, seguito a ruota dallo spagnolo a 2,75. Adam Yates chiude il podio a 6,50, in una lista che vede poi Michael Storer e il primo azzurro Antonio Tiberi a 20 e un altro italiano, Giulio Ciccone, a 25, che fa parte di un gruppo che comprende anche Arensman, Bernal (trionfatore nel 2021), Carapaz (vincitore nel 2019), Hindley (maglia rosa nel 2022), Landa e Martinez.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi