SNAI –Mondiale per Club: Inter in pole col Fluminense (1,65) La Juventus insegue il Real Madrid: impresa nei 90’ a 5,25

Milano,30 giugno– Superata la fase a gironi, Inter e Juventus si tuffano in quella a eliminazione diretta. Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, con le due italiane che scendono in campo per un posto tra le prime otto squadre del pianeta. La prima a giocare il suo ottavo di finale è l’Inter, in campo alle 21 a Charlotte contro i brasiliani del Fluminense. Le quote Snai sono tutte dalla parte dei nerazzurri, avanti a 1,65 già nei 90 minuti: il pareggio, che porterebbe le due squadre ai supplementari, è offerto a 3,75, con il «2» a 5,50. Lavagna quasi a specchio per Under/Over e Goal/No Goal: il risultato con un massimo di due gol segnati paga 1,67, quello con massimo una squadra in rete a 1,73, di contro l’Over vale 2,05, con il Goal a 2,00. In caso di parità di giocherebbero i supplementari, ma anche nei 120 minuti è avanti l’Inter a 7,25, con il ‘Flu’ a 15. Per l’eventuale epilogo ai rigori, nerazzurri ai quarti a 8,75, brasiliani a 11. Lautaro guida il tabellone dei possibili marcatori a 2,50, seguito da Thuram a 2,75 e da Pio Esposito a 3,00.

Real-JuveSe l’Inter parte nettamente avvantaggiata nel suo ottavo contro il Fluminense, la Juventus deve inseguire il Real Madrid nel match in programma martedì alle 21 italiane a Miami. Una vittoria nei tempi regolamentari dei Blancos si gioca a 1,65, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,80 e un successo bianconero a 5,25. Over e Goal, rispettivamente a 1,70 e 1,67, sono avanti rispetto a Under (2,05) e No Goal (2,10), in una partita che vede gli spagnoli di Xabi Alonso favoriti anche in caso di epilogo ai supplementari (7,00, con la Juve a 14) o ai rigori (9,75, contro i 12 dei bianconeri). Vlahovic, nonostante le tante voci di un possibile divorzio, resta la principale speranza di Tudor per un gol (4,00), con il serbo seguito da Milik e Kolo Muani a 4,50; il Real risponde con Mbappé a 2,00,Vinicius a 2,50, Gonzalo Garcia a 2,75 e Bellingham a 3,00.

AntepostCon il quadro dei quarti di finale ancora da completare, Psg e Manchester City guidano saldamente la lavagna antepost per la vittoria del Mondiale per club, a 3,75; Bayern e Real Madrid seguono a 6,50, con il Chelsea a 9,00. L’Inter a 20 e la Juventus a 50 sono staccate, ma sperano di risalire.

