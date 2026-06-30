SNAI – Mondiali 2026: dopo i gironi si va verso un’altra finale Francia-Argentina, Messi (1,85) stacca tutti per il titolo di capocannoniere

Milano, 29 giugno – Terminata la fase a gironi del primo Mondiale a 48 squadre, si entra nel vivo con le gare a eliminazione diretta. Debutto assoluto per i sedicesimi di finale in un’edizione che vede ancora Francia e Argentina, le finaliste del 2022, dominare in campo e in lavagna. Secondo gli esperti di Snai i Bleus restano i grandi favoriti a 4,00, seguiti dall’Argentina offerta a 4,50, quota in discesa dopo ogni match, visto che alla vigilia del torneo il bis Albiceleste era fissato a 10,00. Per gli esperti, proprio le due formazioni si potrebbero ritrovare in finale, opzione proposta a 8,25. Dietro le due grandi favorite, resistono Inghilterra e Spagna, prime nei rispettivi gironi con 7 punti, offerte entrambe a 9,00, seguite dal Brasile di Ancelotti a 12,00. La prima volta di Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo si gioca a 14,00, seguita dall’Olanda (16,00), altre nazione mai campione. Molto staccata la Germania (25,00), con i padroni di casa degli Stati Uniti a 33,00, stessa quota di Colombia e Norvegia, possibili mine vaganti.

MESSI SHOW – Tre partite e sei gol. Record battuti ogni gara, tra cui quello di miglior marcatore nella storia mondiale. Lionel Messi non finisce di stupire e vede a 1,85 il primo titolo di capocannoniere iridato, quota che sale a 2,75 in caso di terzo titolo di Mvp, dopo il 2014 e 2022. Dietro al fenomeno sudamericano, in entrambe le lavagne, c’è Kylian Mbappè, quattro gol e due assist nel girone. Il 10 del Real Madrid re dei bomber si gioca a 3,75, dato a 5 invece il premio di miglior giocatore.

SEDICESIMI DI FINALE – Tante le sfide interessanti in questo primo turno a eliminazione diretta. Il Brasile affronterà il temibile Giappone: le quote nel testa a testa sorridono alla Selecao (1,30) contro il 3,50 degli asiatici. Sale a 1,36 la vittoria del Portogallo (1,36) nel derby europeo contro la Croazia (3,00) Ancora più equilibrio tra Marocco e Olanda, con il passaggio del turno degli Oranje, in pole a 1,62 sugli africani visti a 2,30. Dominano in quota invece Francia (1,10) con la Svezia (7,00) e soprattutto l’Argentina (1,02) contro la favola Capo Verde (10,00).

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