SNAI –MotoGP: Marquez contro tutti anche a Misano. Un’altra vittoria di Marc a 1,50, Bagnaia e Bezzecchi sperano

Milano, 12 settembre– Marc Marquez ha il Mondiale in mano. Lo spagnolo comanda saldamente la classifica piloti e, dopo otto doppiette di fila tra gara Sprint e gara ‘tradizionale’, punta a vincere anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Le quote Snai sono ovviamente tutte dalla sua parte, anche perché lo spagnolo ha un feeling particolare con il circuito, avendo vinto per ben sette volte nelle varie classi: l’ottava meraviglia si gioca a 1,50, con il fratello Alex a 4,50 unico antagonista. Le speranze azzurre sono riposte in Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, offerti entrambi a 7,50.

Sprint e qualifiche Gerarchie rispettate anche nella lavagna per la Gara Sprint: Marc Marquez a 1,55, Alex a 4,50, con Bezzecchi a 6,50 che precede di poco la Ducati di Bagnaia a 7,50. Solita lotta in famiglia anche per quello che riguarda le qualifiche, con Marc a 1,75, Alex a 4,50, Bagnaia che in questo caso è il terzo favorito a 5,50 e Bezzecchi quarto a 7,50.

