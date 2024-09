SNAI – Nations League: l’Italia di Spalletti inizia in salita. Il «2» a Parigi a 5,00, i Bleus dominano a 1,65

Dopo la delusione dell’Europeo in Germania, gli Azzurri ripartono dalla sfida contro Mbappé: il pareggio a metà strada a 3,85. Speranze Retegui e Kean per un gol al Parco dei Principi

Milano, 5 settembre 2024 – Dopo la disfatta nell’Europeo in Germania, la Nazionale riparte dalla Nations League e dalla sfida di Parigi contro la Francia. Un impegno duro per gli Azzurri, che inaugurano una competizione importante per il ranking e in vista delle qualificazioni al Mondiale del 2026, ma in cui l’Italia ha sempre ben figurato. Le quote Snai per la partita di venerdì sera al Parco dei Principi, però, sono tutte dalla parte dei Bleus, con l’«1» a 1,65: se per il pareggio si sale a 3,85, la vittoria della squadra di Luciano Spalletti vola a 5,00. È una partita, quella tra Francia e Italia, indecifrabile almeno per quello che riguarda il numero di gol previsti: se l’Under è a 1,83 con l’Over a 1,87, c’è pochissima distanza anche tra Goal (1,83) e No Goal (1,88).

Marcatori Quello del centravanti, per la Nazionale, rappresenta un problema, reso ancor più serio dal grave infortunio a Gianluca Scamacca. Ecco perché nel tabellone relativo ai marcatori ci sono solo francesi nei primi posti: domina Mbappé a 2,25, seguito da Thuram a 3,00 e da Olise a 3,50. A 4,00, insieme a Griezmann, Kolo Muani e Dembelé, ecco Mateo Retegui e Moise Kean a 4,00, con Raspadori a 5,00 e Zaccagni a 6,00.

Antepost Ci sono anche Belgio e Israele nel girone dell’Italia, che lunedì giocherà a Budapest proprio contro Israele prima di ospitare il Belgio a Roma il 10 ottobre e poi ancora Israele a Udine quattro giorni dopo. Nelle quote antepost, il primo posto dell’Italia nel Gruppo 2 della Lega A vale 5,50, con Francia a 1,45 e Belgio a 4,50. La vittoria finale della Nations League, invece, paga 15, con l’Italia preceduta da Francia (4,00), Germania, Spagna (entrambe a 6,50), Portogallo (7,50), Olanda e Belgio, queste ultime a 12.

